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Республиканский выпускной собрал более 3 тыс. лучших выпускников вузов страны
Тематические фотозоны, киберигры, любимые хиты. Республиканский выпускной бал минувшей ночью объединил у столичного Дворца спорта более 3 тыс. выпускников вузов со всей страны.
Ближе к полуночи небо над акваторией Свислочи раскрасил фейерверк. А по самой реке проплыл символ праздника - корабль с алыми парусами.
Все самые яркие моменты республиканского выпускного, который прошел у минского Дворца спорта 20 июня.
Тематические фотозоны, киберигры, любимые хиты. Республиканский выпускной бал минувшей ночью объединил у столичного Дворца спорта более 3 тыс. выпускников вузов со всей страны.
Ближе к полуночи небо над акваторией Свислочи раскрасил фейерверк.
А по самой реке проплыл символ праздника - корабль с алыми парусами.
Финальный аккорд студенческой жизни
Сияющие глаза и широкие улыбки, яркие стильные платья и строгие костюмы — на берегу Свислочи возле Дворца спорта собрались 3 тыс. молодых людей. Это самые активные, яркие, талантливые выпускники белорусских вузов. Сюда они уже приехали дипломированными специалистами. У них позади были годы напряженной учебы, а в этот особенный вечер молодежь с удовольствием танцует под музыкальные хиты и подпевает любимым исполнителям.
Уже завтра у этих молодых людей начнется новая жизнь. Кто-то будет лечить, учить, воспитывать, защищать, строить и творить. У каждого свои мечты и амбиции, государство стоит рядом, помогая им воплотить свои планы в реальность.
Организаторы в этом году сделали праздник для выпускников еще более масштабнее: яркие фотозоны, киберигры. Все под зажигательные хиты и танцы. Этот праздник подарок от Президента поколению, которому предстоит продолжить строить будущее нашей страны.
Кульминация вечера - корабль с алыми парусами
Финальным аккордом вечера стало пиротехническое шоу, свои паруса мечты расправил главный символ праздника.
Корабль желаний! Именно так называют это сказочное судно с алыми парусами. И по традиции все выпускники знают, когда проплывает он, то нужно обязательно загадать желание. И говорят, что оно обязательно сбудется.
Начало пути к великим достижениям и открытиям
Праздник получился грандиозный, не только город, но и страна в этот день поздравляла выпускников учреждений высшего образования со вступлением на путь великих достижений на благо нашей Беларуси.