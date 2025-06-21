Республиканский выпускной собрал более 3 тыс. лучших выпускников вузов страны

Тематические фотозоны, киберигры, любимые хиты. Республиканский выпускной бал минувшей ночью объединил у столичного Дворца спорта более 3 тыс. выпускников вузов со всей страны.

Ближе к полуночи небо над акваторией Свислочи раскрасил фейерверк. А по самой реке проплыл символ праздника - корабль с алыми парусами.

Все самые яркие моменты республиканского выпускного, который прошел у минского Дворца спорта 20 июня.

Тематические фотозоны, киберигры, любимые хиты. Республиканский выпускной бал минувшей ночью объединил у столичного Дворца спорта более 3 тыс. выпускников вузов со всей страны.

Ближе к полуночи небо над акваторией Свислочи раскрасил фейерверк.

А по самой реке проплыл символ праздника - корабль с алыми парусами.

Финальный аккорд студенческой жизни

Республиканский выпускной news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe3bbbd-037c-4ff6-85da-fd60ab6b68fe/conversions/b809d81d-523f-4ec4-81f9-0029feeb53cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe3bbbd-037c-4ff6-85da-fd60ab6b68fe/conversions/b809d81d-523f-4ec4-81f9-0029feeb53cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe3bbbd-037c-4ff6-85da-fd60ab6b68fe/conversions/b809d81d-523f-4ec4-81f9-0029feeb53cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe3bbbd-037c-4ff6-85da-fd60ab6b68fe/conversions/b809d81d-523f-4ec4-81f9-0029feeb53cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сияющие глаза и широкие улыбки, яркие стильные платья и строгие костюмы — на берегу Свислочи возле Дворца спорта собрались 3 тыс. молодых людей. Это самые активные, яркие, талантливые выпускники белорусских вузов. Сюда они уже приехали дипломированными специалистами. У них позади были годы напряженной учебы, а в этот особенный вечер молодежь с удовольствием танцует под музыкальные хиты и подпевает любимым исполнителям.

Уже завтра у этих молодых людей начнется новая жизнь. Кто-то будет лечить, учить, воспитывать, защищать, строить и творить. У каждого свои мечты и амбиции, государство стоит рядом, помогая им воплотить свои планы в реальность.

Организаторы в этом году сделали праздник для выпускников еще более масштабнее: яркие фотозоны, киберигры. Все под зажигательные хиты и танцы. Этот праздник подарок от Президента поколению, которому предстоит продолжить строить будущее нашей страны.

Кульминация вечера - корабль с алыми парусами

Алые паруса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd75adb-f97f-4908-b0dd-e383f8094a81/conversions/f45ea40f-e571-441b-b8e4-8e93b5ae948e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd75adb-f97f-4908-b0dd-e383f8094a81/conversions/f45ea40f-e571-441b-b8e4-8e93b5ae948e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd75adb-f97f-4908-b0dd-e383f8094a81/conversions/f45ea40f-e571-441b-b8e4-8e93b5ae948e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfd75adb-f97f-4908-b0dd-e383f8094a81/conversions/f45ea40f-e571-441b-b8e4-8e93b5ae948e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Финальным аккордом вечера стало пиротехническое шоу, свои паруса мечты расправил главный символ праздника.

Корабль желаний! Именно так называют это сказочное судно с алыми парусами. И по традиции все выпускники знают, когда проплывает он, то нужно обязательно загадать желание. И говорят, что оно обязательно сбудется.

Начало пути к великим достижениям и открытиям