Руководители силовых ведомств и госорганов соревнуются в меткости

Мы сделаем все, чтобы наши защитники стреляли только на полигонах и в тире, общаясь с журналистами, сегодня заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на открытии ежегодного чемпионата по стрельбе среди руководителей силовиков и госорганов. На турнире представлено 15 ведомств. Они разделены на три группы. Стреляют из пистолета и мелкокалиберной винтовки. По итогам соревнований организаторы определят личное и командное первенства. Чемпионат традиционно посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.