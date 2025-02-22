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Руководители силовых ведомств и госорганов соревнуются в меткости
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1_22025-02-22T10:25:36.000000Z00
Мы сделаем все, чтобы наши защитники стреляли только на полигонах и в тире, общаясь с журналистами, сегодня заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на открытии ежегодного чемпионата по стрельбе среди руководителей силовиков и госорганов. На турнире представлено 15 ведомств. Они разделены на три группы. Стреляют из пистолета и мелкокалиберной винтовки. По итогам соревнований организаторы определят личное и командное первенства. Чемпионат традиционно посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.
Лучшими в стрельбе из пистолета оказались министр обороны и министр по чрезвычайным ситуациям. Сейчас турнир продолжается. О его финальных результатах расскажем в следующих выпусках.