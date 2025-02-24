Рыженков: Беларусь должна становиться с каждым годом безопаснее, сильнее и более процветающей

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На Беларусь навесили миллион ярлыков в области прав человека. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая 24 февраля в Женеве на сегменте высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), пишет БЕЛТА.

"Начну свое выступление очень нетипично для представителя страны, на которую навесили миллион ярлыков в области прав человека. Но я постараюсь очень понятно объяснить всю абсурдность любых обвинений в отношении Беларуси", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Министр выразил мнение: "Страна должна становиться с каждым годом безопаснее, сильнее и более процветающей".

"Скажите, если в стране граждане живут под мирным небом, чувствуют себя в полной безопасности, не опасаются, что их застрелят из автомата или собьет грузовик, управляемый фанатиком; если они не боятся за жизнь своих детей, когда те идут в школу или играют во дворе; если они имеют работу и достаточную зарплату в том числе, чтобы не экономить на питании, на чистой воде, обогреве жилищ и электричестве; если употребляют качественные натуральные (organic) продукты, политически грамотны и активны, добавьте к этому бесплатные детские сады, среднее и высшее образование и здравоохранение, могут ли быть в такой стране фундаментальные проблемы с правами человека, как это все понимает большинство из нас?" - завершил вопросом ряд перечислений Максим Рыженков.