С 2015 года на юго-восток Могилевской области направили почти 2,5 млрд рублей инвестиций

Крупнейшая радиационная катастрофа в истории человечества - авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году, которая оставила на территории Беларуси 70 % всех радионуклидов. Пострадали более 3,5 тыс. населенных пунктов, где проживали свыше 2 млн человек.

При этом значительная доля ущерба пришлась на Могилевскую область - ее юго-восточную часть. Тогда, в 1990-е, многие предлагали махнуть рукой на эти территории: забыть дешевле, чем восстановить. Но благодаря стойкой позиции Президента Беларуси Александра Лукашенко страна смогла не просто уйти от чрезвычайных мер, а перейти от спасения к социально-экономическому развитию.

С 2015 года (начало действия указа № 235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области") в экономику и социальную сферу юго-востока Могилевской области было направлено почти 2,5 млрд белорусских рублей инвестиций. Создано свыше трех сотен новых коммерческих организаций и тысячи рабочих мест. Сразу семь районов получили мощную господдержку, направленную на укрепление экономического потенциала и повышение качества жизни людей.

Развитие юго-восточных земель Могилевской области находится на особом контроле главы государства - успехи неоспоримы. Сильные регионы - это сильная страна. Этим путем мы будем двигаться, и это не тактика, это стратегия - посыл, который глава государства озвучил во время "Дажынак" в Климовичах.

Александр Лукашенко:

"Если я буду видеть, что от того или иного направления мы получим хорошую отдачу, прибыль, гарантирую вам всяческую поддержку, в том числе и финансовую. Действие этой программы будет продолжено, но в обновленном виде. Она станет, эта новая программа, стратегической и будет содержать не только преференции. Необходимо обозначить конкретные новые проекты, в том числе и, может, прежде всего, в сфере промышленности. Нужны рабочие места и закрепление людей здесь, на родной земле".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bba0d31-8004-42d6-8de6-f05141d943e8/conversions/5dbfacc5-276b-4f38-8d6b-f3c2ed904545-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bba0d31-8004-42d6-8de6-f05141d943e8/conversions/5dbfacc5-276b-4f38-8d6b-f3c2ed904545-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bba0d31-8004-42d6-8de6-f05141d943e8/conversions/5dbfacc5-276b-4f38-8d6b-f3c2ed904545-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bba0d31-8004-42d6-8de6-f05141d943e8/conversions/5dbfacc5-276b-4f38-8d6b-f3c2ed904545-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще не все инвестпроекты вышли на полные мощности, однако эффекты от принимаемых мер поддержки уже ощутимы. Только за прошлый год выручка юго-востока выросла на 25 %. В то время как по всей Могилевской области этот рост был всего на 15 %.

Подавляющее большинство тех, кто замахнулся на большие проекты с господдержкой, набирают темпы. Однако есть в этих районах и те, кто на старте переоценил свои силы.

Например, предприятие, созданное в 2018 году. "Набирало оно обороты неплохо. Занималось выращиванием льна. В какой-то момент они решили заняться фасовкой и переработкой круп. Но в связи с длительной болезнью учредителя, так скажем, и где-то, может, они и финансово немножко не потянули, поэтому они решили прекратить деятельность", - рассказала зампредседателя Славгородского райисполкома Наталья Халаимова.

Александр Зносинко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0be23ebe-3293-4d06-8e9e-bee309b4e583/conversions/2eb05e8d-34ea-444c-a680-4edd44761aad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0be23ebe-3293-4d06-8e9e-bee309b4e583/conversions/2eb05e8d-34ea-444c-a680-4edd44761aad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0be23ebe-3293-4d06-8e9e-bee309b4e583/conversions/2eb05e8d-34ea-444c-a680-4edd44761aad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0be23ebe-3293-4d06-8e9e-bee309b4e583/conversions/2eb05e8d-34ea-444c-a680-4edd44761aad-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Также среди нереализованных проектов можно назвать завод по розливу минеральной воды в Чериковском районе, биогазовую установку в Хотимском районе и ряд иных проектов, - обозначил начальник управления Комитета госконтроля Беларуси по Могилевской области Александр Зносинко. - Также, к сожалению, пока еще агропромышленный потенциал юго-востока в полной мере не задействован. Те программные задания, которые были установлены на прошлый год, не выполнены".

Согласно данным, приведенным Александром Зносинко, в 2024 году задания по зерновым, зернобобовым культурам были выполнены на 55 %, по молоку - на 49 %, по крупному рогатому скоту - на 63%.

Новации, которые были приняты в части предоставления юго-восточному региону определенных преференций для развития экономики и производства, отзеркалили на социальную сферу. Качественная медицина, образование, досуг, комфорт. На малой родине это целый комплекс слагаемых.

Славгородская ЦРБ

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Местная больница в Славгороде буквально за год полностью сменила и не только. Новое оборудование для узких специалистов, портативный аппарат УЗИ, кислородные точки в стационарах и элементы безбарьерной среды - это малая и видимая часть большой реконструкции.

"Мы, конечно, очень хорошо укрепили свою материально-техническую базу. Добавилось лабораторное оборудование, эндоскопическое, мощные дезинфекционные машины, которые позволили расширить спектр диагностических исследований, - подчеркнула главврач Славгородской центральной районной больницы Кристина Гончарова. - Также в рамках реконструкции были закуплены четыре стоматологические стойки для врачей-специалистов и для зубных фельдшеров, что позволило расширить перечень оказания бесплатных и платных медуслуг".

ФОЦ в Костюковичах

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Сегодня в Беларуси тренд на предупреждение болезней, отсюда и оснащение диагностическим оборудованием, и расширение возможностей для укрепления здоровья на спортивных площадках. А судя по посещаемости ФОЦа в Костюковичах, спорт - это модный тренд, запрос на который высок.

"Из самых популярных залов - бассейн, потому что туда приходят различные категории граждан, в том числе инвалиды, есть группы для инвалидов, спортивный зал, потому что там большая спортивная площадка. За 2024 год было 285 тыс. посещений, - отметил директор физкультурно-оздоровительного центра "Физкультура и здоровье" Михаил Свистунов.

Центр культуры в Костюковичах

Еще один знаковый проект для Костюковичей - районный центр культуры. Этот объект подчеркивает принцип: вкладывать деньги надо не во дворцы и стены, а в развитие и распространение уникальных традиций. На одной площадке расположился и дом ремесел и детская школа искусств. Место, где рождается творчество и расцветает талант.

Финансирование проекта осуществлялось за счет средств госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Всего на строительство затратили 6,5 млн рублей. В современном здании есть все для занятий творчеством и для концертной деятельности, а главное - сохранение культурных традиций.

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Валентина Волкова, руководитель народного клуба мастеров-ремесленников "Спадчына", народный мастер:

"В перспективе начать с детских садов, чтобы растить поколение, которое бы не в телефонах сидело, чтобы дети пропитались культурой. Потому что сейчас настолько ценности поменялись, их настолько легко подменить, и наша задача - передать эту любовь детям, чтобы они чтили наши корни".

Семь районов Юго-Востока Могилевщины с особым статусом. Так не только на бумагах, это ощущают в своем повседневном ритме жизни люди, которые остаются жить в родных краях, растят хлеб и строят дома, и каждый день вносят свой личный вклад в красоту малой Родины.

"За последние 10 лет наш район очень преобразился, он стал другим. Это не только мои наблюдения, это слова тех людей, которые приезжают сюда, даже из близлежащих российских районов. Они говорят о том, что Костюковичский район - это маленькая Швейцария, потому что он всегда ухоженный, чистый. Здесь люди хотят жить", - заметила зампредседателя Костюковичского райисполкома Валентина Манушенко.