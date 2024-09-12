С каким умыслом Польша возводит на границе с Беларусью оборонительные сооружения - в "Диспозиции"

Польша возводит на границе с Беларусью оборонительные сооружения. Однако насчет эпитета "оборонительные" есть очень большие сомнения. Какие, узнаем в проекте "Диспозиция".

Сколько гордости и удовлетворения в правительственных кругах Польши! Заместитель министра обороны страны Цезари Томчик сообщил, что Варшава начинает строить укрепления на границе с Беларусью и Россией. Теперь-то поляки в безопасности. И как вовремя. Минск уже меч занес, вот-вот нападение, максимум в ноябре, это - к бабке не ходи. Прямо через границу, напролом и пошли бы гурьбой. Но - планы сорваны. Занавес. Точнее, "Восточный щит".

На проект выделяется более 2,5 млрд долларов! Надо полагать, сумма неокончательная, как это водится в Польше, где уже целая плеяда властителей не мыслит свою политическую жизнь, а скорее личную, без вечного выбивания военных контрактов.

Цезарий Томчик, заместитель министра обороны Польши:

"В течение следующих трех недель мы сможем провести первые испытания элементов "Щита Востока" на военных полигонах. А в этом году мы начнем строить первые элементы на северной и восточной границах".

Варшава сообщает, что строить будет оборонительные укрепления, заграждения, бункеры. Здесь стоит пояснить: все эти понятия - защита, заграждения, щит, оборона - в данном случае ширма. И не только в контексте освоения денег или одурачивания обывателей. А ведь нонсенс, но даже наша беглая оппозиция в этом конкретно вопросе проявляет признаки адекватности и преимущественно помалкивает относительно агрессии Минска. Знают, что любому белорусу ясно: никуда никто нападать не собирается. Так в этом и дело… Все эти якобы защитные сооружения возводятся и при планировании нападения. Как пройти свои укрепленные линии их создателям - Польше и НАТО - известно, а вот противнику - им назначен Минск - сложно организовать даже контратаку или маневр силами: все направления будут прикрыты. Кстати, по этой схеме строят укрепрайоны в СВО.

О том, что "Восточный щит" - не для защиты и будет иметь мало общего с обороной, известно давно. Как и о том, что Варшава подтягивает войска к нашей границе. Естественно, Беларусь сей факт не только констатирует. Меры принимаются разнообразные. Дивизии мы по примеру соседей не штампуем, но в военное время у нас даже запасники смогут на нужных точках наводить авиацию на участках, скажем так, возможного удара. В том числе со стороны "Восточного щита". Этому искусству обучали и на недавней проверке в частях ВВС и ПВО.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси:

"Это достаточно сложная задача - управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения. Военнослужащие оперативно восстановили навыки, натренировались в оперативном принятии решений по выполнению задач, планово и качественно осуществляли наведение авиационных судов на воздушные цели. В целом я результатами работы подразделений и личного состава удовлетворен".