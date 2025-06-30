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В минском колледже 5 тотально незрячих программистов получили дипломы
В Минском государственном колледже цифровых технологий пять выпускников - тотально-незрячих программистов - получили заветные дипломы.
В колледже реализуется основной эффективный принцип - равный обучает равного. В учреждении работают три тотально незрячих преподавателя. У всех по два высших образования, у одного - три - и все технические. Лучшие из лучших получили благодарности.
Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:
"Сегодня среди выпускников в группе тотально незрячих двое окончили колледж с отличием. Один из них является стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Уже будучи учащимися, они успешно себя реализовывали в этой жизни и доказывали, что могут соревноваться на равных с другими детьми".
"Людей тотально незрячих очень сложно обучать. Это, можно сказать, своего рода подвиг, но современные технологии это позволяют. Это нам показывает, что человечество заботится о ближних своих. Это милосердие, сострадание, умение поддержать другого человека, причем не свысока, а на равных. Это очень важно в современном мире, потому что мир стоит, пока в нем есть добро, поддержка", - отметил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.
Впервые обучать ребят с нарушением слуха, речи, расстройствами аутистического спектра стали 19 лет назад. За весь этот период в колледже профессию получили 827 студентов.