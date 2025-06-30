Глава Минпрома, новые послы, руководство в министерствах и местной вертикали. Кадровый понедельник

Глава Минпрома, помощник Президента, рокировки в местной вертикали власти, новые лица в дипкорпусе и ключевых ведомствах страны. Сегодня во Дворце Независимости был кадровый понедельник. Александр Лукашенко сделал жизненные акценты для тех, кто вернется после назначений в регионы - важно тщательнее работать с кадрами, серьезно заниматься инветспроектами и соблюдать дисциплину в сельском хозяйстве. Новые послы Беларуси в странах дальней дуги сконцентрируются на продвижении экспорта. Принятые сегодня решения направлены и на решение проблем отечественных промышленных предприятий.

Большой кадровый день во Дворце Независимости стартует с согласования местной вертикали. Понедельник - лучшее время начинать новую работу, а точнее, даже - новую жизнь.

Назначения массовые - затрагивают сразу несколько областей. И это вызвало закономерную настороженность Президента. Но никакого подвоха - ротация плановая, подтвердил глава Администрации Президента. Александр Лукашенко сразу дал понять - собеседование будет необычным. Будет разговор о том, что волнует и самих руководителей, и людей на местах.

Лукашенко: Безразличия или непорядочного отношения к людям со стороны властей быть не должно

Президент подчеркнул, что председатели райисполкомов находятся, образно говоря, на переднем плане в коммуникации государства с людьми. Поэтому на них лежит особая ответственность. "Частенько мне лично (я же общаюсь с людьми) поступают жалобы на волокиту и безразличие. Особенно в тех областях, где у нас проблем достаточно. Думаю, что Администрации Президента надо задействовать все органы власти, чтобы этого не было. Что-что, но безразличия или непорядочного отношения к людям со стороны властей быть не должно. Не должно быть. Вот и все. Я всегда говорю: можете - помогайте людям, не можете - скажите прямо в лицо, вот этого мы делать не будем, почему - потому что. А не просто отпихиваться, затягивать решение каких-то вопросов", - обозначил свои ключевые требования Президент.

Что касается самих решений - новые заместители председателей в Гродненском и Брестском облисполкомах. Сменились "предрики" в Минском районе, в Ганцевичах, Буда-Кошелево, Рогачеве, Хойниках, Чечерске, Дзержинске, Крупках, Столбцах и Пуховичах. Получается, больше всего ротаций в столичном регионе и на Гомельщине. Там в областном центре - также перестановка - новые руководители в двух районах города. Большая часть этих управленцев погрузится, помимо прочего, в сельскохозяйственные вопросы. А там растет спрос за падеж скота. Не все горят желанием брать на себя ответственность - бьют тревогу местные управленцы.

Президент: Разобраться с падежом скота!

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f32b13dd-3970-47c4-83c6-b254e62dcb80/conversions/cc8827d8-2057-45d6-8415-d4df93954678-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f32b13dd-3970-47c4-83c6-b254e62dcb80/conversions/cc8827d8-2057-45d6-8415-d4df93954678-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f32b13dd-3970-47c4-83c6-b254e62dcb80/conversions/cc8827d8-2057-45d6-8415-d4df93954678-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f32b13dd-3970-47c4-83c6-b254e62dcb80/conversions/cc8827d8-2057-45d6-8415-d4df93954678-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко подчеркнул, что наиболее пристального внимания в настоящее время требует такое направление АПК, как животноводство. Глава государства потребовал принятия более решительных и эффективных мер для решения проблемы с падежом скота. И для этого, по его словам, не надо выдумывать ничего особого или ссылаться на некие якобы нерешенные вопросы, будь то дефицит кадров или ветпрепаратов. У председателей райисполкомов хватает управленческих рычагов, чтобы решать все эти вопросы. И самое главное - навести порядок в хозяйствах и добиться исполнительной дисциплины и элементарного соблюдения технологий. Ведь раньше в хозяйствах тоже было не так много специалистов, а у ветеринаров из всех доступных средств чуть ли не основным было доброе слово. Однако благодаря трепетному, бережному отношению к животным и особенно к телятам на фермах, падеж был минимальным. Вот и сейчас Президент требует навести порядок в этой сфере, дисциплинировать людей.

"Делайте что хотите, но чтобы скотина была жива, - сказал он. - Я прошу обратить на это серьезное внимание. Чего бы это ни стоило, мобилизуйте всех".

Простым и доступным вариантом решения проблемы видится продажа родившихся телят на доращивание из менее эффективных ферм, где не налажен полный цикл производства, в более успешные. "Те, кто продает, им это выгодно, это рентабельно. Если у тебя молодняк гибнет, это убытки. А тут ты рентабельность получишь. Хочешь сам сохранить - пожалуйста, я не настаиваю, но за падеж ответишь", - обозначил ключевые подходы глава государства.

Задачи для местной вертикали: кадры, инвестиции, дисциплина в АПК

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482029d2-960f-43cf-966b-7d7653245e70/conversions/5c4c8b6a-ddcb-4512-a986-5789cc5626e1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482029d2-960f-43cf-966b-7d7653245e70/conversions/5c4c8b6a-ddcb-4512-a986-5789cc5626e1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482029d2-960f-43cf-966b-7d7653245e70/conversions/5c4c8b6a-ddcb-4512-a986-5789cc5626e1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482029d2-960f-43cf-966b-7d7653245e70/conversions/5c4c8b6a-ddcb-4512-a986-5789cc5626e1-xl-___webp_1920.webp 1920w

При сложностях соблазн бросить дело и проваливать работу уже в новом месте, конечно, большой. Но Александр Лукашенко четко дал понять, что кадровая чехарда не пройдет. Головной боли добавляют и молодые специалисты, которые, не успев прийти после вуза, уходят в армию, а после отработки - уходят уже насовсем. Защищать Родину нужно, но и специалисты в хозяйствах нужны. В общем, нащупываем баланс. Тем более, что на горизонте - и большая работа по инветспроектам. И здесь тоже - вопросы от жизни.

Реализация инвестпроектов в регионах

Когда задумывалась инициатива "Один район - один проект", основной целью было решить вопросы занятости населения, задействовать незанятые кадры в малых городах, поселках, на местах, чтобы не было безработицы.

Говоря о проблемных моментах, которые отмечают в своей работе некоторые руководители местной вертикали, глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что отдельные районы, где меньше занятых в экономике, чувствуют себя обделенными при распределении инновационных областных или республиканских ресурсов. Они хотели бы их получить для реализации более крупных для региона, валообразующих проектов. Но здесь, по словам главы Администрации Президента, встает вопрос наличия в районе достаточных компетенций, трудовых ресурсов и сырьевой базы для будущей эффективной эксплуатации объектов, построенных таким образом.

Александр Лукашенко согласился с тем, что при выделении средств на проекты надо обязательно учитывать комплекс факторов и требовать такого же подхода от руководителей районов. "Каждый руководитель должен защитить свою программу, свои предложения он должен обосновать", - подчеркнул Президент.

"Хотелок" много, но что будем потом делать с этими "хотелками"? - резонно спросил Президент. - Если вы имеете ресурсную базу, сырье, логистику… Видите там загрузку, люди есть, продадите готовую продукцию - будем помогать".

"Но имейте в виду, что вам тоже надо шевелиться для того, чтобы хоть какую-то копейку вложить свою. А не то, что из Минска, из республиканского бюджета вам что-то принесут", - предупредил глава государства.

Программа "Один район - один проект" должна быть реализована. Принципиальная оценка, как здесь все получается, будет дана по итогам этого года. Президент посоветовал и серьезным образом взяться за райагросервисы - это всегда хорошее подспорье для руководителя.

Глава государства подчеркнул, что одним из наиболее важных направлений работы для руководителей районов остается сельское хозяйство. Оно лежит в основе экономических показателей регионов, благополучия людей. Поэтому и внимание к нему - особое, как со стороны Президента, так и по всей вертикали власти.

Александр Лукашенко вновь повторил свое неизменное требование сохранять лучшие традиции из советского прошлого - не разрушать или воссоздавать, если все-таки было разрушено, системы местных райагросервисов, дорожных, строительных организаций и тому подобного. Необходимо, чтобы в каждом районе были местные организации по снабжению семенами, топливом, удобрениями, запасными частями и так далее. "Это надо все восстановить, где разрушено, все это - в один кулак одного руководителя", - обозначил задачу Президент.

Лукашенко о кадровой политике и дисциплине

Смягчать кадровую политику и свои подходы Президент не будет. За ними - и эффективность АПК, и развитие промышленности, а значит в итоге - жизнь и комфорт людей. Так что предлагает и назначенцам по-народному: раз уж взялся за управленческий гуж - не говори, что не дюж.

Александр Лукашенко пояснил причины, по которым именно в такой тональности говорит на эту тему: "Я почему так жестко ставлю вопрос. Уже многие: "Вот, крепостное право, крепостное право…" Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, - народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся. Вы видите, что вокруг. Как только внутри пойдут проблемы, нам их усилят, нам подкинут. Вокруг Беларуси сидят, как змеи подколодные, шипят, готовы сюда ринуться. Поэтому давайте будем принимать решения и решать вопросы, которые на поверхности".

Задачи для местной вертикали: кадры, инвестиции, дисциплина в АПК

Специальных инструкций и каких-то особых ЦУ - как справляться с трудностями - руководителям райисполкомов не будет. Время действовать! Полагаясь на профессионализм, инициативность, ответственность, небезразличное отношение к людям. Не все нужные качества порой пропишешь в резюме.

Денис Колесень, председатель Минского райисполкома:

"Минский район характеризуется высокой плотностью населения, высокими запросами по качеству жизни. Поэтому направление традиционное - жилье, инфраструктура, рабочие места, дороги, вода, создание комфортных условий. Сильная экономика. То, о чем Президент говорит при назначениях на других мероприятиях. Дайте сильную экономику, я вам дам мирную страну. Поэтому прежде всего от дисциплины на местах зависит дальнейшее развитие страны в целом и каждого региона в отдельности".

Ротация в дипкорпусе

Кадровый понедельник принес новости и для дипломатического корпуса. Защищать интересы Беларуси в Египте, и по совместительству в Алжире и Омане, а также представлять страну в Лиге арабских государств будет Евгений Соболевский. В далекую Венесуэлу уезжает Дмитрий Деревинский. Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский назначен Послом в Кении и постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе.

Активизация сотрудничества со странами Африки

Назначая послов в страны дальней дуги, глава государства отметил, что все дипломаты - люди опытные, не один год проработавшие в МИД. "Страны, в которые вы направляетесь, разные, но очень важные для нас, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь с Кенией установила отношения, но пока "особого движения нет". "У меня хорошие отношения с Президентом Кении. Я думаю, он еще приедет к нам, - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Кения - это огромная страна с населением более 50 млн человек, а потому там будут востребованы белорусские продукты питания. Речь не только о возможностях поставок сухого молока или мясных консервов - Беларусь готова помочь этой африканской стране с развитием всей отрасли АПК. "Там надо помочь им организовать работу. А работа - это прежде всего сельхозмашиностроение. И кадры - надо научить людей работать, помочь им. Может, типичное хозяйство организовать", - заявил Александр Лукашенко.

Прошедшие переговоры президентов Беларуси и Кении стали сигналом для дипломатов, правительства и бизнеса - спокойной жизни им не будет. С 50-миллионной африканской страной будет выгодно работать по всем сферам.

Дмитрий Красовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении:

"Кения - это перспективный регион для нас. Сегодня есть неплохие стартовые позиции. Глава государства обозначил, что у нас прекрасные отношения на высшем уровне страны, но нет движения дальнейшего. И придать импульс этому движению, как понимаю, - это первая задача для меня в ближайшее время. Также обозначены задачи увеличения товароборота. Это задачи для всех посольств".

Президент: Надо идти на новые рынки

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e7d722a-4885-4a07-8d3c-2ac10591b15d/conversions/0acd9f09-4bdd-4637-8812-0de94b7fa01d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e7d722a-4885-4a07-8d3c-2ac10591b15d/conversions/0acd9f09-4bdd-4637-8812-0de94b7fa01d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e7d722a-4885-4a07-8d3c-2ac10591b15d/conversions/0acd9f09-4bdd-4637-8812-0de94b7fa01d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e7d722a-4885-4a07-8d3c-2ac10591b15d/conversions/0acd9f09-4bdd-4637-8812-0de94b7fa01d-xl-___webp_1920.webp 1920w

По решениям Президента видно, идет апгрейд нашего представительства в Африке, на Ближнем Востоке и на дальней дуге. Там огромные рынки, да и не всегда простая логистика, но там точно не наши враги. Тем более, серьезный задел уже есть что в Египте, что Венесуэле.

"Надо идти на новые рынки. У нас есть с чем идти. Поэтому надо работать в этом плане, - подчеркнул белорусский лидер. - Возьмите тот же Египет. Там тоже это надо. Хотя это другая страна, совершенно другая. Это ворота в Африку, это авторитетная страна для арабского мира. Очень авторитетная".

"Или Венесуэла. Многое мы хотели там сделать, но что-то получилось, что-то - нет. Но надо развиваться, надо делать", - добавил глава государства.

"Единственно, что хочу сказать, вы там не засидитесь, - напутствовал Александр Лукашенко. Имейте в виду, потому что торговля, товарооборот - это тоже ваш вопрос. Это не то, что раньше - беленькие манжетики, воротничок беленький, пошел на прием, что-то послушал, сюда что-то там написал. Первая ваша задача - это товарооборот. Надо двигаться".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32389a12-95f4-4d0b-b08c-1aef9e91b3fd/conversions/f1cdc9e9-2bb0-48cf-a7cb-9ddbe8d234ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32389a12-95f4-4d0b-b08c-1aef9e91b3fd/conversions/f1cdc9e9-2bb0-48cf-a7cb-9ddbe8d234ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32389a12-95f4-4d0b-b08c-1aef9e91b3fd/conversions/f1cdc9e9-2bb0-48cf-a7cb-9ddbe8d234ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32389a12-95f4-4d0b-b08c-1aef9e91b3fd/conversions/f1cdc9e9-2bb0-48cf-a7cb-9ddbe8d234ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Задачи для белорусских диппредставительств в Африке и на дальней дуге

Евгений Соболевский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте:

"Для нас Египет представляет большой интерес как емкий рынок и как важнейшая опорная площадка для работы в Африке и Ближневосточном регионе. В той или иной степени детализации очерчены наши планы по созданию и возобновлению работы сборочных производств белорусской техники в Египте, стоит задача реализовать наиболее рентабельные схемы промышленной кооперации".

Дмитрий Деревинский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле:

"Основную задачу, которую я вижу перед собой, придать динамику именно торгово-экономической составляющей нашего сотрудничества. Это основная установка и главы государства. И сделать так, чтобы уровень наших торгово-экономических отношений соответствовал высокому уровню политического диалога".

Новый помощник Президента - инспектор по Брестской области

Еще одно важное решение - вакантное кресло помощника Президента - инспектора по Брестской области - занял Александр Ломский. Он уходит из Минсельхозпрода - именно его аграрный опыт стал решающим фактором.

"Что касается помощника Президента - инспектора по Брестской области, разные были предложения. Я настаивал на том, чтобы это был аграрий. Потому что губернатор там, вы понимаете, промышленник (речь о председателе облисполкома Петре Пархомчике. - Прим. ред.). Человек опытный. Но нужно подпереть его. И не только заместитель у него должен быть аграрий, но и помощник, который знает толк в сельском хозяйстве. Поэтому, Александр Зиновьевич, выбрали вас. Я думаю, вы с этой работой справитесь. Время такое, что останавливаться нельзя", - сказал глава государства.

Александр Ломский, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области:

"Самое главное - это работа с кадрами. Брестская область славится кадровым потенциалом. Наверное, за счет кадров происходит динамичное развитие всего Брестского региона".

Президент назначил нового министра промышленности

Присутствие в кабинете президента верхушки Минпрома в первые секунды вызвало массу вопросов. Александр Лукашенко не стал долго держать кадровую интригу. Руководит Министерством с сегодняшнего дня Андрей Кузнецов. Получается, из зама в министры. А вот Александра Ефимова - теперь уже получается его экс-начальника - Президент видит в должности главы одного из важнейших предприятий страны - холдинга "АМКОДОР".

"Хочу с вами поговорить наедине, чтобы вы не смотрели на начальников, которые вас, возможно, готовы представлять здесь. И чтобы вы понимали, что я от вас хочу. Много было разговоров, предложений вокруг ваших назначений в плане того, что вы и не против. За это спасибо".

При этом он предупредил, что спрос с отрасли будет железобетонный: "Проблем сегодня в промышленности больше, чем в какой-либо отрасли. Есть объективные причины (хотя я не хочу говорить об объективных причинах - не война, поэтому надо работать)".

Минпром намерен поменять экспортную политику в странах дальней дуги

Промышленность Беларуси в последние годы плюсует. Но в 2025-м к динамике роста есть вопросы. Сфера заточена на экспорт, так что показатели и результаты сильно зависят от внешней конъюнктуры.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Стоят задачи наращивать как объемы производства, так и экспорт нашей продукции в Россию, страны СНГ. Также главой государства поставлена задача семимильными шагами развивать экспорт в африканские страны. Мы видим огромный потенциал, каждый год идет прирост. Но этого прироста недостаточно. Поэтому мы поменяем экспортную политику Министерства промышленности в странах Африки, дальней дуги, чтобы мы могли нивелировать другие риски".

Президент о ситуации на "АМКОДОРе": мы никого бросать не собираемся

То, что ситуация на "АМКОДОРе" складывается непросто - давно не секрет. Публично это звучало и от Президента - с важной ремаркой - предприятие, которое выпускает востребованную в мире строительную, дорожную и коммунальную технику, нельзя загубить.

Глава государства отметил, что в свое время Александр Ефимов уже работал на "АМКОДОРе". Именно оттуда он и перешел на работу в министерство.

"При вас в какой-то степени складывалась та ситуация, которая сегодня существует на "АМКОДОРе". Это моя точка зрения. Может, я ошибаюсь. Но вам и поправлять там ситуацию. Никто вами там командовать и управлять сейчас не будет. Вы фактически государственное предприятие, и как директор этого предприятия будете принимать решения и за это отвечать. Никакие учредители, председатели набсовета и прочие - никто вами управлять, как это, может, было раньше, не будет, - обратил внимание глава государства. - Вы профессионал, знающий человек. Коллектив вам знаком. Ситуацию знаете гораздо лучше, чем я. Поэтому вам и карты в руки. Действуйте".

"Там тысячи людей, и они ждут ответа: нас государство бросит или нет. Вы им прямо и скажите от моего имени (я у вас еще побуду в ближайшее время): мы никого бросать не собираемся, там работают наши люди. И то, что это предприятие не смогло функционировать как надо в частном, можно сказать, порядке, тоже о многом свидетельствует. Поэтому действуйте, - сказал Александр Лукашенко. - Выведите предприятие из нынешнего положения в нормальное - хорошо. Но коллективу передайте, что в очередной раз надеяться, что мы ввалим какие-то туда миллионы рублей или долларов, - этого не будет. Прежде всего вы будете выходить из этой ситуации за счет своих ресурсов и резервов".

Президент отметил, что продукция "АМКОДОРа" востребована в каждом уголке мира. Техника, производимая на предприятии, используется для самых разных работ.

"АМКОДОР" - это предприятие, которое попало в непростую экономическую ситуацию. Причин здесь несколько. Ключевая - активная инвестиционная и инновационная деятельность группы компаний. В последние годы "АМКОДОР" реализует целый ряд больших, крупных, знаковых для государства инвестпроектов. Это и импортозамещающие проекты", - отметил Александр Ефимов. Он напомнил, что когда на Беларусь началось санкционное давление, то это предприятие первым попало в санкционные списки. Холдинг был вынужден приступить к масштабным инвестпроектам, чтобы нивелировать проблемы. Определенные результаты есть. Модернизирован ряд предприятий. Но, конечно же, после модернизации необходимы определенные ресурсы для того, чтобы запустить серийное производство с нужными объемами, дающими хорошую экономику. Это ключевая проблема, которую придется решить в ближайшее время, - сказал Александр Ефимов. - Чтобы это заработало, необходимы меры поддержки. Потенциал у группы компаний "АМКОДОР" очень большой. Это многотысячный коллектив. Предприятие нацелено в первую очередь на экспорт своей продукции, и эта продукция крайне востребована во всех регионах нашего земного шара".