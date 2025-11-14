Самарин: Число действительно голодных в США растет

В США растут цены на продукты питания, на товары народного потребления, отменяются льготы. Число действительно голодных растет. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал американский политолог Стив Самари

Говоря о том, пошли ли на пользу тарифы, вводимые Трампом, эксперт отметил, что простой американец пока их не чувствует. "Поднимем тарифы и наполним казну, звучит прекрасно, но на деле растут цены на продукты питания, на товары народного потребления, отменяются льготы, которые были очень важны для большого процента американцев. Число голодных людей, действительно голодных, растет. Поэтому пока мы не видим пользы от повышения тарифов, а только вред, поскольку пока за повышение тарифов платим мы, обычные налогоплательщики и рядовые американцы", - подчеркнул он.

По его словам, в США непростая ситуация в политической сфере. "Тот кредит доверия, который был выдан Трампу и Республиканской партии, я сам старый республиканец, этот кредит нужно сейчас начинать возвращать. Пока, к сожалению, президент не торопится это делать. Люди очень разочарованы. Обещания, которые были даны во время предвыборной кампании, к сожалению, остались пока только обещаниями. А в реальности происходит катастрофический рост цен и другие негативные явления в экономике, которые вовсе не способствуют тому, чтобы Республиканская партия и президент продолжали пользоваться доверием, которое было оказано во время выборов", - описал ситуацию политолог.