Самарин: Саммит БРИКС - серьезный повод задуматься администрации США

"Когда встречаются главы самых крупных и быстро растущих в мире экономик, то это очень тревожный сигнал для США и сигнал к тому, чтобы пересмотреть нашу политику по поводу тарифов. Все же она должна вестись более взвешенно, более сдержанно при сотрудничестве с другими странами. Лидеры стран, входящих в БРИКС, на саммите пришли к консенсусу, что нужно двигаться к другому международному порядку - более справедливому, более эффективному. И это очень серьезный сигнал для нашей администрации. Учитывая то, что БРИКС - это организация, которая сегодня играет колоссальную роль на международной арене, создаются новые рычаги влияния, новые финансовые институты, как, предположим, новый Банк развития. Расчеты начинают осуществляться в национальных валютах. Ну и, кроме того, мир стал уже не однополярным".