3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Самонкин: Цель стран Прибалтики - привлечь к себе внимание и заработать денег
Страны Прибалтики сознательно создают мнимую угрозу со стороны Союзного государства, чтобы заработать деньги и вернуть прежнее внимание стран НАТО к себе. Таково мнение политолога, главы Евразийского института молодежных инициатив (Россия) Юрия Самонкина.
"Последние 30 лет у них идеология и государственная политика "живут" исключительно на русофобии. Там снесли памятники героям Великой Отечественной войны, а сейчас перешли на тему беспилотников", - считает эксперт.
По его мнению, в Прибалтике пытаются не только привлечь к себе информационное влияние, но и на этом сильно заработать. Ведь если какая-либо страна НАТО подпадет под конвенцию об обороне, то в нее вливаются деньги на помощь и поддержку. "То есть это такая коллективная ответственность. Можно сказать, что там манипулируют НАТО в угоду своих политических целей", - резюмировал Юрий Самонкин.
Фото: Sputnik Латвия