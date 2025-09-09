3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Шадров: БРИКС догоняет и обгоняет Запад по ряду вопросов
Автор:Редакция news.by
БРИКС сейчас - это стремительно развивающееся объединение, которое укрепляет многополярность и представляет собой альтернативу западным организациям.
Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия):
"БРИКС проделало большую эволюцию, начиная с 2006 года, и к настоящему времени объединение стало противовесом Западу, хотя изначально оно таковым не позиционировалось. Это было объединение, которое согласовывало интересы стран, находящихся, можно сказать, в режиме догоняющего развития, а теперь они вынуждены и противостоять давлению Запада, который не согласен с тем, что БРИКС их догоняет и обгоняет даже по ряду вопросов. Так что сегодня БРИКС - это структура, которая является противовесом Западу".