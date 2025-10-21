Шафир: Северный морской путь становится серьезной альтернативой Суэцкому каналу

Санкции, которые были введены против РФ, направлены не столько на экспорт и импорт запчастей для легковых автомобилей для частного пользования и импорт электронной бытовой техники, сколько на технологии и средства добычи газа, нефти, редких элементов металлов в условиях арктических льдов. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский политолог, журналист-международник Тимур Шафир.

По его словам, когда вводили санкции, целенаправленно пытались отсечь Россию от работы на этих шельфах в Арктике. "Мол, хорошо, территориально вы доказали, что это ваше. Теперь посмотрим, как вы это все будете добывать. Но добываем и добывать будем! Проектов осуществляется очень большое количество. Арктика - это уже не Terra incognita, где якобы что-то нанесено на карте. Там уже все работает, там все добывается, и "Ямал СПГ" и другие проекты работают очень мощно", - отметил Шафир.

Северный морской путь в Арктике - это очень мощный транспортный коридор, - отметил журналист. "До недавнего времени он использовался крайне мало. Сейчас ситуация совершенно другая. Новые технологии, новые изобретения позволяют все больше и больше использовать Арктику как транспортный коридор между Западом и Востоком. К 2030 году объем перевозок выйдет на уровень чуть ли не стандартных каких-то показателей, которые были свойственны только Суэцкому каналу в недавнем прошлом", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что на использование Арктики влияет глобальное потепление. Северный морской путь становится менее энерго- и ресурсозатратным. По его словам, сейчас Китайскайская Народная Республика в сотрудничестве с Россией активно осваивает технологии, которые позволят ей использовать Северный морской путь.