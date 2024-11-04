Шоки 1991-го - как реформа Павлова обобрала народ

22 января 1991 года у белорусов и жителей остальных республик Советского Союза был новый финансовый шок. В полночь прекратили хождение 50- и 100-рублевые банкноты образца 1961 года. Сообщили об этом в программе "Время" после 9 вечера, когда сберкассы и магазины уже закрыты. На обмен старых купюр давалось только 3 дня. Лимит на человека - 1000 рублей, а средняя зарплата в Советском Союзе на тот момент была примерно 500 рублей. Происходящее назвали Павловской реформой в честь ее инициатора, только что назначенного премьер-министра Валентина Павлова. Примерно за месяц половина страны оказалась за чертой бедности.

"Самое интересное - после девяти вечера вдруг неожиданно закрылись все магазины", - вспоминает участник забастовки 1991 года, старший мастер производственного управления Минского электротехнического завода им. Козлова Петр Борисов. - Помню, я около филармонии зашел в магазин "Столичный". Люди банки сока томатного покупали. Покупали билеты на проезд, авиабилеты за эти купюры, чтобы потом отказаться и сдать. Я вот тоже от поездки отказался, на следующий день взял отгулы для того, чтобы их обменять. Конечно, в ту эпоху люди любили хранить деньги в банках, только в стеклянных. Я знаю людей, которые потеряли много денег, потому что через определенное время надо было на комиссию ходить. А тем задавали вопрос: "Откуда у вас больше тысячи рублей?" - рассказал свидетель тех событий.

Чтобы обменять сотки и пятидесятки, создали районные и областные комиссии. Республиканскую комиссию возглавил депутат Верховного совета Беларуси 12-го созыва (1990-1994 гг.) Роман Внучко.

По его словам, в то время забыли про огромную армию, которая стояла в Польше, Венгрии, в Германии. У военных тоже были купюры, которые надо было менять. Они не могли приехать в течение трех дней в страну и поменять свою валюту. "И мы меняли эту валюту целый год", - рассказал Роман Внучко.

Формальная причина обмена денег - борьба с фальшивыми рублями. Однако расчет был совершенно другой. Изъятие у населения хотя бы части сумм, не обеспеченных товарами. Это резко настроило людей в республиках против союзной власти.

В очередях Павлова проклинали, а цель реформы формулировали однозначно - обобрать народ.

Роман Внучко:

"Ничего из этого не вышло. Взбунтовали народ, потеряли огромные деньги. В конце года все комиссии были распущены. Осталась наша комиссия Верховного совета. Приходит к нам бабка и говорит, что нашла в книге 100 рублей. И комиссия Верховного совета принимает решение: эти 100 рублей в Национальном банке ей обменивают. Эта реформа ничего не дала, кроме убытков".