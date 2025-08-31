ШОС помогает странам в геополитическом противостоянии успешно работать и развиваться - Чирков

"Для Беларуси очень важно сотрудничество в ШОС, сотрудничество с государствами, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, - уверен он. - Геополитическое противостояние сейчас очень активно набрало силу в мире, такие организации очень хорошо помогают многим странам в этом геополитическом противостоянии успешно, я бы сказал, не выживать, а успешно работать и развиваться. И показателем этого является действительно очень хороший экономический рост в Беларуси, в России, кстати, тоже. И, наверное, те вопросы, которые охватывает Шанхайская организация сотрудничества, они несколько шире, чем исключительно какое-то экономическое, политическое взаимодействие".