Швед: Правда - это очень сильное оружие, и рано или поздно она даст свои ростки и на Западе

Правда - это очень сильное оружие, и рано или поздно она даст свои ростки и на Западе. Таким мнением в программе "Разговор у Президента" поделился генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Продолжается масштабная работа по расследованию уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

"Работа продолжается с той же интенсивностью, как и в прошлые годы, - отметил генпрокурор. - На данный момент нами уже допрошено около 19 тыс. свидетелей, в том числе около 9 тысяч лиц, которые были узниками концлагерей или были угнаны в рабство в Германию и другие страны на Западе в период Великой Отечественной войны. Только в 2024 году проведены осмотры более 45 ранее неизвестных мест массового уничтожения. В целом, за эти годы, в ходе которых ведется следствие, (обнаружено - Прим. ред.) уже более 100 таких мест. Но, к сожалению, с каждым месяцем, с каждым днем расследования мы выявляем все больше и больше этих трагических мест. На сегодняшний день еще более сотни, которые нужно осмотреть, провести следственное действие, предать земле останки, привести в надлежащий вид это место. И самое главное - рассказать людям правду о каждом из этих мест и создать условия, чтобы туда ходили, в первую очередь, наши дети, чтобы они знали правду".

Андрей Швед также отметил, что по поручению Президента некоторые факты, выявившиеся в результате расследования дела о геноциде белорусского народа, внесены в учебные пособия для различных категорий школьников.

Также Генпрокуратура совместно с Белтелерадиокомпанией и другими СМИ создает блок документальных фильмов, репортажи, материалы для печатных изданий о геноциде белорусского народа.

4 февраля Андрей Швед презентовал Президенту третью и четвертую части издания "Геноцид белорусского народа. Карательные операции".

"Первые два издания также были переданы Президенту, - рассказал генпрокурор. - Они печатаются по поручению Президента на русском и английском языках. И в 2021 году глава государства поручил рассылать эти книги за рубеж, что мы и делаем. И сразу после выхода их в свет сотни экземпляров рассылаются должностным лицам ряда иностранных государств".

Как отметил Андрей Швед, книги были отправлены генеральным прокурорам, в Международную ассоциацию прокуроров, в которую входит более сотни стран, также экземпляры были отправлены парламентариям и другим должностным лицам, для того, чтобы читали и знали правду.

"К слову сказать, некоторые эти издания уже дошли до должностных лиц в той же самой Германии. Генеральный прокурор Германии мне написал несколько писем, изучив эту книгу, и ряд других должностных лиц", - сказал Андрей Швед.

"Правда - это очень сильное оружие, и рано или поздно она даст свои ростки и на Западе. Те, кто думает, те, кто понимает, те, кто хочет хорошего будущего своим детям, они как раз и читают эти книги, осознают, что такое нацизм, что происходит в наше время, потому что мы также по возможности всем рассказываем о событиях Великой Отечественной войны и тех зверства, которые творили фашисты. По сути, сегодня происходит все то же самое", - уверен генпрокурор Беларуси.

Андрей Швед:

"Ни одна страна мира не подвергалась такому жестокому истреблению мирного населения, как Республика Беларусь. Этот вывод подтверждается новыми фактами и новыми доказательствами. Помимо новой работы, мы активно осваиваем новые формы и методики в интернете. Есть у нас и пространственная интернет-карта, где указаны места массового уничтожения, сожженные деревни. К сожалению, эта карта постоянно пополняется".