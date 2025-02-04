Швед рассказал о деятельности Комиссии по возврату "беглых"

4 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. Во время доклада была затронута тема работы комиссии по возвращению так называемых беглых. Что уже сделано на этот момент и продолжит ли она свою работу в будущем, в программе "Разговор у Президента" поинтересовались у Андрея Шведа.

"Комиссия работает практически уже несколько лет. В 2024 году по нашей инициативе ее работа была определена на неопределенный срок. Глава государства внес изменения в указ о создании этой комиссии по нашему предложению, - рассказал генпрокурор. - Основная цель изначально ставилась - рассмотрение заявлений наших граждан, которые сбежали в другие государства и считают, что в отношении их может осуществляться уголовное преследование. Им дано право обратиться в комиссию и получить разъяснение, есть какие-то претензии или нет".

Андрей Швед:

"В отношении этой категории лиц на данный момент поступило 241 заявление. Порядка 40 лицам мы дали разъяснение по поводу того, что у нас к ним претензий нет никаких и они заблуждаются относительно своего статуса. 19 человек из них уже вернулись. Заявления продолжают поступать. И я предполагаю, что дальше количество заявлений будет увеличиваться по ряду объективных причин, связанных с тем, что истекают сроки давности привлечения лиц за те деяния, которые они совершили в 2020 году".

Генеральный прокурор напомнил, что в соответствии с указом Президента октябре 2024 года полномочия комиссии расширены, она рассматривает и другие вопросы, которые поручает Президент.

Андрей Швед:

"Мы рассмотрели ряд обращений со стороны руководства Министерства спорта и туризма с просьбой, чтобы мы оценили возможность вовлечения в спортивную сферу ряда спортсменов, которые, по мнению должностных лиц данного министерства, необходимы для нашего спорта, но оступились в 2020 году. Было рассмотрено около 50 материалов в отношении этой категории лиц".

Генеральный прокурор отметил, что комиссия общественная, и в процентном соотношении должностных лиц, включая генерального прокурора, не более четверти из числа тех, кто принимает решения. "В основном это представители средств массовой информации, общественности. Поэтому мы оцениваем информацию с разных сторон, - уверен Андрей Швед. - Было поручение главы государства, мы рассмотрели заявления лиц, которые были осуждены за преступления экстремистского характера, связанные с событиями 2020 года. К нам поступило 230 таких заявлений. По 202 мы дали положительное заключение и по 28 посчитали, что лица, которые обратились, не могут быть амнистированы. Глава государства с нами согласился, и, соответственно, акты помилования были подписаны главой государства, и эти люди вышли на свободу".