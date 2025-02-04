Швед: В 2024 году в Беларуси зафиксирован самый низкий уровень преступности за 30 лет суверенитета

В 2024 году в Беларуси зафиксирован самый низкий уровень преступности за все 30 лет суверенитета страны. Об этом в программе "Разговор у Президента" рассказал генеральный прокурор Андрей Швед.

"По-другому просто и быть не могло, потому что преступность снижалась в последние годы. И это закономерный итог той работы, которую проводили и проводят правоохранительные органы совместно с другими государственными органами в исполнение поручения Президента, - уверен генпрокурор. - Все мы хорошо знаем принципиальную, я бы сказал, порой жесткую позицию главы государства по непримиримой борьбе с преступностью. Но и требования, которые предъявляет Президент самим правоохранительным органам, что те, кто борется с преступностью, сами должны быть тоже примером в этом направлении".

По словам Андрея Шведа, по сравнению с 2007 годом в целом преступность в республике снизилась в 2 раза, количество убийств сократилось в 4 раза, разбоев - в 20 раз. Если сравнить 2024 год с 2023-м, то в целом снижение преступности произошло на 14 %, из них краж на 27 %, грабежей на 29 %, изнасилований на 21 %.

Генеральный прокурор отметил, что в самой структуре преступности есть тенденции, которые требуют постоянного внимания, и в 2025 году по этим направлениям придется очень плотно поработать. "Это, во-первых, киберпреступления, кибермошенничество. Мы постоянно просим наших граждан быть бдительными, не общаться с незнакомыми людьми, ни в коем случае не передавать и не переводить свои сбережения на непонятные счета, в непонятных для них ситуациях. Но, к сожалению, кибермошенники находят новые формы, методы для того, чтобы людей убедить, обмануть", - отметил Андрей Швед.

По его словам, без совместных усилий правоохранителей, общества и средств массовой информации не обойтись. "Нужно об этом каждый день говорить, рассказывать, убеждать людей, чтобы они ни в коем случае не поддавались ни на какие уговоры кого бы то ни было. Если возникла какая-то ситуация, пожалуйста, звоните 102, и вам помогут и подскажут ту или иную ситуацию", - призвал генпрокурор.

Андрей Швед:

"Нас также беспокоит пусть небольшой, но рост преступности среди несовершеннолетних. И в целом работа по профилактике преступности, в том числе среди несовершеннолетних, требует постоянного внимания".

Говоря о профилактике преступлений, генеральный прокурор отметил, что неплохо сработали в 2024 году. "На 28 % уменьшилась рецидивная преступность. Это произошло по ряду причин, в том числе в связи с реализацией предложенных нами мер об ужесточении ответственности в отношении лиц, которые находятся под превентивным надзором и не трудоустроились, - рассказал он. - Напомню, реализованы наши инициативы, согласно которым, если эти лица не трудоустраиваются, они подлежат уголовной ответственности. В полтора раза больше их трудоустроилось".

"Как неоднократно подчеркивал Президент, если человек занят работой, он, как правило, не должен идти на совершение преступления или правонарушения. Поэтому в этом направлении мы определили механизм, и дальше над ним нужно работать и совершенствовать эту деятельность", - считает генеральный прокурор.

Андрей Швед обратил внимание и на ряд других инициатив в отношении иных лиц, которые находятся под другими формами контроля со стороны правоохранительных органов. "Здесь тоже по нашей инициативе внесены изменения законодательства. Если эти лица не трудоустраиваются, не проходят лечение, например, от алкоголизма, они могут быть привлечены к административной ответственности. В отношении тех лиц, к которым применялся институт амнистии, эта амнистия может быть отменена, если они не стали на путь соблюдения закона и правопорядка. И ряд других инициатив в целом нам позволил при координирующей роли органов прокуратуры добиться определенных результатов", - констатировал Андрей Швед.