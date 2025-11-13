Символ Нового года: главную елку начали устанавливать на Октябрьской площади в Минске

К полету в Новый год готовы! Главная елка, словно космическая ракета, стремительно набирает высоту. Самое большое новогоднее дерево устанавливают на Октябрьской площади в Минске. Высота зеленой красавицы - 30 м.

Сначала специалисты закрепили каркас, а затем украсят конструкцию зелеными ветками. Всего почти 4 тыс. лапок разместятся на новогоднем дереве.