Синявский: С каждым годом Министерство по чрезвычайным ситуациям развивается

В Минске масштабно отметили День пожарной службы. Стартовали мероприятия с возложения на площади Победы. После торжественной части новые звания и награды вручили бойцам ведомства. И официальную программу сменила развлекательная.

История белорусских огнеборцев началась еще в конце XV века. Тогда был утвержден состав команды - всего 51 человек. Эта дата и стала знаковой. За годы структура серьезно изменилась.

Сегодня МЧС Беларуси выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ - от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах. Каждый пожар и любая чрезвычайная ситуация уникальны. Для такой работы нужно обладать большим спектром знаний, которые спасатели получают на службе, и в единственном профильном вузе - Университете гражданской защиты. Высокий профессионализм позволяет бойцам Беларуси ежегодно спасать тысячи жизней. Это отметил глава ведомства, вручая новые звания и награды без преувеличения лучшим людям - бойцам МЧС.

Два спасателя пожарной слубжы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d0347a8-2488-4f67-9368-c7d7e8a480b0/conversions/c03d6791-4990-4622-9b3e-3b7592100f8c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d0347a8-2488-4f67-9368-c7d7e8a480b0/conversions/c03d6791-4990-4622-9b3e-3b7592100f8c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d0347a8-2488-4f67-9368-c7d7e8a480b0/conversions/c03d6791-4990-4622-9b3e-3b7592100f8c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d0347a8-2488-4f67-9368-c7d7e8a480b0/conversions/c03d6791-4990-4622-9b3e-3b7592100f8c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как отметил Вадим Синявский, ведомство развивается, с каждым годом пополняется новой техникой и новыми службами. Летом 2025 года в Минске открылась новая служба МЧС - горноспасательная. В ее функции входит тушение подземных пожаров, поиск и спасение людей, ликвидация последствий обрушений, прорывов воды и опасных химических загрязнений. Работники подразделения прошли профессиональное обучение.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"С каждым годом спасательное ведомство развивается. Ремонтируются здания и сооружения, открываются новые службы, в том числе и горноспасательная, которая на основе нашего функционала была создана в городе Минске. Приобретено значительное количество современной техники белорусского производства. Поставлены на вооружение МЧС два новых вертолета. Есть в планах приобретение новой техники, которая признана самой современной и выполняет многосторонний спектр задач".

Официальную часть сменила развлекательная. На реке Свислочь в парке Горького спасатели продемонстрировали всю мощь водолазно-спасательной службы. Гости смогли увидеть лодки "Корсар", "Буревестник", "Пиранья" и гидроциклы. А трюки спасателей на флайборде заставили заострить свое внимание даже тех, кто не был парке, а проходил неподалеку. Конечно, такое зрелище вызывает восторг у всех, но главные зрители - дети, здесь для них был настоящий интерактив.

Гости и жители столицы стали свидетелями завораживающего плац-концерта и дефиле сводного духового оркестра МЧС. Виртуозным владением шашками поразили зрителей девушки-курсанты Университета МЧС.

Маргарита Окуневич, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

"В плац-концерте я участвовала впервые. Сказать, что я волновалась, это еще не сказать ничего. Но мы выступили отлично".

Пока одни здесь празднуют и развлекают гостей парка, другие в этот момент спасают жизни, ликвидируют последствия непогоды. Служба спасателя - это работа 24/7 в любую погоду и в любых условиях.

Утром 26 июля спасателям поступило сообщение о подмытии грунта в Витебске. По улице Садовой из-за ливня под землю ушло 7 нежилых сооружений. Весь день, несмотря на праздник, шли восстановительные работы. На месте работали свыше 20 единиц техники. Благодаря слаженной работе, никто не пострадал.