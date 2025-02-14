Схема обмана. Что общего между бесплатной заменой счетчиков энергосбыта и безопасным счетом в банке

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"Добрый день! Вас беспокоит компания "Энергосбыт".

"Это оператор сотовой связи вас приветствует. Меня зовут Владислав. Напоминаем вам о том, что сегодняшним днем у нас заканчивается обслуживание номера телефона".

"Система нашего банка зафиксировала несанкционированный вход в ваш личный кабинет".

Ежедневно такие звонки поступают сотням белорусов. Практически каждый месяц схемы видоизменяются, чтобы человек не мог привыкнуть к однообразию аферистов.

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Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД г. Минска:

"Все схемы сейчас модернизируются, перерабатываются злоумышленниками и подводятся под определенный период жизни человека либо под определенные какие-то условия. Если раньше больше фигурировало "алло, произошло ДТП", "мама, я попал в беду", то сейчас преступники модернизировали схему. Сначала звонят потерпевшим под видом сотрудника водоканала, энергосбыта либо любого другого органа государственной службы и уточняют паспортные данные якобы для сверки счетчиков, установки новых счетчиков, либо по другой причине, которой они объясняют свой звонок".

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Все жертвы говорят, что по телефону разыгрывается целый спектакль. Первый звонок - лишь первый крючок в большой цепочке разговоров. Кем представляется звонивший не столь важно. Начало у истории разное, конец один: вы останетесь в минусе. Узнав ваши паспортные данные, этот человек больше вам не позвонит. В игру вступает следующий аферист от имени следователя или милиционера.

Одна из жертв мошенников рассказала, что мужчина вышел с ней на разговор по видеосвязи, он был в офицерской форме с погонами. "Видно, что это милиционер. Удостоверение показал", - говорит женщина. "Как это вы так попались? Столько говорят про мошенников, столько везде написано, а вы вот попались, - сразу напал он. - Ну как так?" "Я говорю: понимаете, с ночной смены пришла, я ничего не соображаю, я спать хочу", - начала оправдываться жертва.

Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД г. Минска:

"Поступает другой звонок. Уже говорят, что вы общаетесь сейчас с лже-сотрудниками водоканала, энергосбыта, они вас пытаются разводить, и для того, чтобы не попасть на их удочку, они предлагают определенные схемы".

По словам правоохранителя, как правило, схема выглядит так: возьмите кредит, окажите помощь в поимке, либо все сбережения просят перевести на определенные счета для сохранности. Из последнего - пугают человека тем, что к нему придут с обыском, потому что он якобы спонсирует Вооруженные силы Украины, поэтому деньги надо перевести на счета, чтобы их не смогли изъять.

Это кажется каким-то бредом. Что общего между бесплатной заменой электросчетчиков, банком и безопасным счетом для денег? Почему после того как человек сообщил свои паспортные данные кому-то по телефону, к нему вдруг собираются прийти с обыском? А действительно ли милиция предупреждает об обыске? Все эти вопросы жертва задает себе уже после, когда образовался большой минус в бюджете. На тот момент, увидев по видеосвязи человека в форме, который пугает уголовным делом, жертва впадает в ступор, начинает оправдываться и вскоре сотрудничает с неизвестным.

"А почему обыск, как это объяснили?" - поинтересовались у пострадавшей.

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"А может вы сотрудничаете с мошенниками, может вы как-то передаете им валюту, деньги", - такие слова говорили своей жертве мошенники.