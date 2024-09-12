Сколько на самом деле лет Минску?

Минск и Гомель отметили свои дни рождения. Принято считать, что столице Беларуси уже 957 лет, но недавно археологи докопались до иной истины.

Минску более 1 тыс. лет. Он был крупным волостным центром уже в 990-е годы. Это подтверждают раскопки на Менке. Специалисты Национальной академии наук Беларуси нашли комплекс оборонительных сооружений. В такой сохранности наши деревянные свидетели времен князя Изяслава единственные в Восточной Европе.

1067 год, от которого и ведется летоисчисление Минска, на самом деле год первого упоминания населенного пункта в "Повести временных лет" и уничтожения будущей столицы. Так стоит ли городу-фениксу переписать историю?

Алексей Авласович, заведующий центром археологии Беларуси Института истории НАН Беларуси:

"1067 год - год, когда столицу будущей Беларуси сожгли. С одной стороны, это действительно первое упоминание, но контекст его весьма неприятный. Поэтому если мы имеем серьезное основание, которое базируется на естественнонаучных методах, говорить о том, что история города была длиннее, почему мы не можем этого сделать".

Такой прецедент уже был в России. Археологи доказали, что Новгород старше своего летописного упоминания. Считать заметку из летописи датой основания города решили в XIX веке в Царской России. С компромиссом, который тянется по сей день, и борется археология. В ситуации с Минском, что на Менке зародился, вполне убедительно.

"Центр волости здесь был. Город очень большой, город с мощными оборонительными сооружениями, который возник в самом конце X - начале XI века. Расцвет пришелся на первую половину XI века - середину того же века", - рассказал заведующий отделом археологии средних веков и нового времени Института истории НАН Беларуси Андрей Войтехович.

Алексей Авласович заметил: "А материалы этого же времени на Немиге достаточно скромные. Они не показывают, что здесь был сопоставимый город. И видимо, поражение от Ярославичей, когда город был взят, подтолкнуло к тому, чтобы администрация переехала в более удобное место, на другую локацию".

Глеб Менский возродил город-феникс на уже известном слиянии Свислочи и Немиги. А о покоренном прародителе Минска напомнила деревянная стена древнерусского города. Ее нашли недавно. Сегодня это официально самые масштабные работы по исследованию валов в Восточной Европе за последние 40 лет. Дубовые двойные клети. В высоту стена достигала 7 м. Раскопать в советскую эпоху не было ни сил, ни средств, ни техники.

"Наружу выступают бревна с крюками. Это было для того, чтобы нападающие не смогли выдернуть из срубной конструкции бревна, - отметил Андрей Войтехович. - Во второй половине XI века задняя часть стенок этих клетей прогнила, и по чашкам бревна просто рухнули. Так как основные клети оказались в достаточно хорошей сохранности, то было принято решение их изъять из раскопа и законсервировать".

Три ряда клетей уже находятся на консервации в Гомеле. Этот мореный дуб и есть главное свидетельство о рождении Минска. Бревна поддались изучению через радиоуглеродный анализ. Впереди и заключения дендрохронологов.

Лидия Маркович, заведующая музеем "Лошицкая усадьба":

"Впереди, может быть, планеты всей именно наша, белорусская, археология будет идти по методике и по способам использования, привлечения методов изучения или датировки из соседних дисциплин, соседних наук. Применили методику реставрации мореного дуба, которая затратна, требует вложения определенных средств, но зато какие результаты!"

Позже валу вернут былую высоту. Остатки клетей, увы, снова спрячут в землю, а отреставрированные бревна и станут одним из экспонатов нового музея-скайсена, о котором размышляют два года.

А ведь Минск на Менке был и крупным религиозным центром. Теперь задача - доказать это. Есть зацепка в виде могильных ям. Этим летом там нашли останки молодой девушки и подростка. Археологи обнаружили и скелет в третьем погребении. Одна из версий - это кладбище XI века.

Андрей Войтехович:

"Расширять раскопки смысл есть, потому что, как правило, за городскими стенами кладбища могли создаваться в том случае, только если на этой территории находилась церковь. Это прихрамовое кладбище. И вот это свидетельствует о том, что здесь недалеко стояла церковь. Мы думаем, что это все-таки была церковь древнерусская, ближе к XII веку построенная".

Крестили Русь - и логично, что в крупном древнерусском городе должна была появиться и церковь. Найти ее фундамент - квест на следующий год. А пока земля намекает на церковь - в прошлом сезоне на Менке нашли переносное кадило. Не без священных артефактов и в этот раз: найдены нательные крестики, позолоченая пуговица с изображением лика Христа, выполненная в византийском стиле.

За много лет расширилась география исследований. Добираться до правды помогают и студенты, ум и сила технических вузов. В понедельник, 9 сентября, заступила дебютная бригада из инженеров - химиков-технологов.

Так что есть кому и, главное, что открывать в этой terra incognita. У современников, к слову, работа над раскопками не закончится с приходом зимы. Весь вскрытый материал пока не проанализирован и не переведен в текст. Только он сможет стать основанием для переписывания учебников. А пока исследователи точно углубились раньше 1067 года.