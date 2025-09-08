Скончался лауреат Нобелевской премии по медицине Дэвид Балтимор

В США на 88-м году ушел из жизни лауреат Нобелевской премии в области медицины Дэвид Балтимор. Он открыл механизм передачи генетической информации, пишет БЕЛТА со ссылкой на газету New York Times.

Как пишет РИА Новости, Балтимору было 37 лет, когда он сделал открытие, принесшее ему в 1975 году Нобелевскую премию. Ранее считалось, что информация в клетках движется только в одном направлении - от ДНК к РНК и к синтезу белков. Балтимор экспериментально показал, что информация может передаваться и в обратном направлении - от РНК к ДНК. Ключевым моментом стало обнаружение вирусного фермента, называемого ревертазой, который обращает этот процесс вспять. Это фундаментальное открытие позволило науке понять механизм работы ретровирусов, включая ВИЧ.