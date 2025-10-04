Слова благодарности в адрес аграриев - лучших хлеборобов наградили в Чашниках
Автор:Марина Романовская
Слова благодарности в адрес аграриев звучат и на севере страны. Лучших хлеборобов наградили в Чашниках. Сельскохозяйственный год выдался непростым, но благодаря технологиям и сплоченной работе удалось намолотить заветный миллион. К празднику расцвел и сам райцентр. Одним из подарков стало открытие современного консервного завода. Рабочие места здесь получили более 40 местных жителей.
К празднику "Дожинки" обновили около сотни объектов
Около сотни объектов преобразились в Чашниках к областным "Дожинкам". Ярких красок при подготовке добавили домам и улицам, отремонтировали дороги. Глобальные обновления в районной гимназии, учреждениях культуры. Подарком для жителей стало и открытие современного расчетно-кассового центра.
Золотой миллион Витебской области
Чествование хлеборобов - кульминация праздника. На главной сцене фестиваля - механизаторы, водители, агрономы. Золотой миллион Витебской области - их общая заслуга. Два района - Витебский и Оршанский - преодолели стотысячный намолот.
Александр Фирсин, директор ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный":
"Агрокомбинат получил 49 тыс. тонн зерна, 63 ц/га урожайность. Поэтому я считаю, что для нас уборка сложилась благоприятно".
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Возможность сказать спасибо людям тяжелого сельского труда - устроить такой праздник, преобразить очередной город, который стал столицей областных "Дожинок". И когда у праздника есть такой глубокий смысл, когда есть история, это хорошо, это делает нашу жизнь мирной и показывает всем нашим соседям, что мы ориентированы на мир и созидание".
Молодежные и семейные экипажи в лидерах
В уборке рапса лидер Докшицкий район. Культура рентабельная. Главное - технологии. Современное сельское хозяйство - это сплоченный тандем науки и тех, кто работает в полях. Темп уборочной задавали молодежные и семейные экипажи.
Анатолий Савицкий, водитель ОАО "Слабодка АГРО" Браславского района:
"Традиция хорошая. Приятно, когда есть победители, награждают. Это приятное такое событие".
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области:
"Вызовом природы была противопоставлена достойная организация труда, высокая культура земледелия, дисциплина, слаженность всех звеньев агропромышленного комплекса. Достойный праздник, который они заслужили своим трудом".
Презентация достижений районов Витебской области
"Дожинки" - это наш национальный бренд. Праздник в Чашниках проходит душевно и колоритно. Каждый район презентует достижения, работают тематические, интерактивные площадки. Одна из самых популярных локаций - выставка караваев из муки нового урожая. Вес самого большого - около 100 кг.