Слова благодарности в адрес аграриев - лучших хлеборобов наградили в Чашниках

Слова благодарности в адрес аграриев звучат и на севере страны. Лучших хлеборобов наградили в Чашниках. Сельскохозяйственный год выдался непростым, но благодаря технологиям и сплоченной работе удалось намолотить заветный миллион. К празднику расцвел и сам райцентр. Одним из подарков стало открытие современного консервного завода. Рабочие места здесь получили более 40 местных жителей.

К празднику "Дожинки" обновили около сотни объектов

Около сотни объектов преобразились в Чашниках к областным "Дожинкам". Ярких красок при подготовке добавили домам и улицам, отремонтировали дороги. Глобальные обновления в районной гимназии, учреждениях культуры. Подарком для жителей стало и открытие современного расчетно-кассового центра.

Праздничные караваи на "Дожинках" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dda46a9-43e1-4f02-ad77-5e1e2d48fba5/conversions/ef4091fe-362b-499b-af05-01013fd4f1ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dda46a9-43e1-4f02-ad77-5e1e2d48fba5/conversions/ef4091fe-362b-499b-af05-01013fd4f1ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dda46a9-43e1-4f02-ad77-5e1e2d48fba5/conversions/ef4091fe-362b-499b-af05-01013fd4f1ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dda46a9-43e1-4f02-ad77-5e1e2d48fba5/conversions/ef4091fe-362b-499b-af05-01013fd4f1ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

Золотой миллион Витебской области

Чествование хлеборобов - кульминация праздника. На главной сцене фестиваля - механизаторы, водители, агрономы. Золотой миллион Витебской области - их общая заслуга. Два района - Витебский и Оршанский - преодолели стотысячный намолот.

Александр Фирсин, директор ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный":

"Агрокомбинат получил 49 тыс. тонн зерна, 63 ц/га урожайность. Поэтому я считаю, что для нас уборка сложилась благоприятно".

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebe8a94c-4070-4085-a101-8da9b4a7021e/conversions/b9d303a3-2647-4c4b-81c0-9a1bc5066ba9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebe8a94c-4070-4085-a101-8da9b4a7021e/conversions/b9d303a3-2647-4c4b-81c0-9a1bc5066ba9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebe8a94c-4070-4085-a101-8da9b4a7021e/conversions/b9d303a3-2647-4c4b-81c0-9a1bc5066ba9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebe8a94c-4070-4085-a101-8da9b4a7021e/conversions/b9d303a3-2647-4c4b-81c0-9a1bc5066ba9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Возможность сказать спасибо людям тяжелого сельского труда - устроить такой праздник, преобразить очередной город, который стал столицей областных "Дожинок". И когда у праздника есть такой глубокий смысл, когда есть история, это хорошо, это делает нашу жизнь мирной и показывает всем нашим соседям, что мы ориентированы на мир и созидание".

Молодежные и семейные экипажи в лидерах

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c329869-7b3b-46c3-a192-ffcb18e23c11/conversions/ee316989-dc0e-4b3f-ab81-b33e04f14234-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c329869-7b3b-46c3-a192-ffcb18e23c11/conversions/ee316989-dc0e-4b3f-ab81-b33e04f14234-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c329869-7b3b-46c3-a192-ffcb18e23c11/conversions/ee316989-dc0e-4b3f-ab81-b33e04f14234-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c329869-7b3b-46c3-a192-ffcb18e23c11/conversions/ee316989-dc0e-4b3f-ab81-b33e04f14234-xl-___webp_1920.webp 1920w

В уборке рапса лидер Докшицкий район. Культура рентабельная. Главное - технологии. Современное сельское хозяйство - это сплоченный тандем науки и тех, кто работает в полях. Темп уборочной задавали молодежные и семейные экипажи.

Анатолий Савицкий, водитель ОАО "Слабодка АГРО" Браславского района:

"Традиция хорошая. Приятно, когда есть победители, награждают. Это приятное такое событие".

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89d9555e-1509-4ff1-b095-b1839dac5758/conversions/570e0d12-7be2-4790-bf27-21ba4cb86e38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89d9555e-1509-4ff1-b095-b1839dac5758/conversions/570e0d12-7be2-4790-bf27-21ba4cb86e38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89d9555e-1509-4ff1-b095-b1839dac5758/conversions/570e0d12-7be2-4790-bf27-21ba4cb86e38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89d9555e-1509-4ff1-b095-b1839dac5758/conversions/570e0d12-7be2-4790-bf27-21ba4cb86e38-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области:

"Вызовом природы была противопоставлена достойная организация труда, высокая культура земледелия, дисциплина, слаженность всех звеньев агропромышленного комплекса. Достойный праздник, который они заслужили своим трудом".

Презентация достижений районов Витебской области

Девушки на "Дожинках" с караваем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54ff766a-d8e0-4847-a63d-5b1f58eaf2c6/conversions/3314f155-af63-4ceb-9b0e-afa4cdcbedff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54ff766a-d8e0-4847-a63d-5b1f58eaf2c6/conversions/3314f155-af63-4ceb-9b0e-afa4cdcbedff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54ff766a-d8e0-4847-a63d-5b1f58eaf2c6/conversions/3314f155-af63-4ceb-9b0e-afa4cdcbedff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54ff766a-d8e0-4847-a63d-5b1f58eaf2c6/conversions/3314f155-af63-4ceb-9b0e-afa4cdcbedff-xl-___webp_1920.webp 1920w