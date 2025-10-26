СМИ: Литва может снова закрыть границу с Беларусью на более длительный срок

Литва может снова закрыть границу с Беларусью на более длительный срок, пишут СМИ. Премьер республики сообщила: 26 октября глава МВД проведет техническую рабочую встречу с руководителями ответственных ведомств, а в понедельник, 27 октября, планируется обсуждение темы Комитетом по нацбезопасности и обороне.

Тем временем Госпогранкомитет Беларуси продолжает мониторить ситуацию на границе. Сопредельная сторона уже трижды за неделю закрывала КПП без предупреждения. Очередное приостановление в "Мядининкае" и "Шальчининкае" в ночь на воскресенье продлилось 3,5 часа. Этим, подчеркивают в ГПК, Вильнюс создает безвыходные ситуации для водителей легковых авто, находящихся во время закрытия в пунктах пропуска.



Люди не понимают, как им действовать дальше. А вот для водителей грузовиков временное закрытие ощущается не очень критично с учетом того, что литовцы и так работают в 10 раз медленнее, чем позволяют возможности.