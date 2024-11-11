Снег 40 см, 11 трасс, лыжи и сноуборды. Силичи приглашают за здоровьем и эмоциями

Как провести выходные не только весело, но и с пользой для здоровья! За эмоциями приглашает горнолыжный центр "Силичи". 11 трасс, более 650 пар лыж, вежливый персонал, который всегда готов придти на помощь. Снега хватит всем.

Классика белорусского зимнего отдыха - горнолыжный центр "Силичи". Впечатляющая природа Логойского района никого равнодушным не оставляет. Поэтому из самых разных уголков мира едут к нам.

Все, что видят отдыхающие, - это вершина айсберга. Комфорт и уют создают люди, работающие в горнолыжном центре. Начнем с самого главного - это трассы. Погода, надеюсь, пока, в Беларуси не самая зимняя. Но снег на склонах есть. В арсенале у специалистов 15 пушек. Сейчас слой покрытия 40 сантиметров. Если небесная канцелярия соблаговолит, то уровень белого слоя вырастет до метра.

Андрей Мороз, начальник отдела горнолыжного центра "Силичи": "Скрипя зубами, снежили, получалась иногда вода. И много снега осталось. Если бы по правилам, даже европейским, мы даже не начинали бы снежить. Потому что они начинают от минус 3-4. Мы от минус 1 начали, и есть результат. Огромный результат. При таких условиях столько снега сделать - это большое достижение".

На трассу без нужной экипировки не выйдешь, поэтому сейчас перемещаемся в пункт проката. Ассортимент впечатляющий. Больше 650 пар лыж, количество сноубордов переваливает за 250. Цена вопроса - комплект стоит 32 рубля. Это тариф выходного дня. Для детей до 12 лет 26 рублей.

Сергей Садков, начальник службы проката и сервисных услуг горнолыжного центра "Силичи": "Есть специальный станок для подготовки, на котором можно работать со скользящей поверхностью, можно затачивать непосредственно кант, ну и отдельно уже в ручном режиме мы готовим скользящую поверхность, обрабатываем специальными мазями-парафинами для того, чтобы на наших трассах оборудование ехало лучше".

Вернемся к трассам. В Силичах их 11. Уровень сложности самый разный - от экстремальной до учебной. Понятно, это для начинающих.

Валерия Синюкевич, специалист по рекламной коммуникации горнолыжного центра "Силичи": "Сейчас готовы первый, третий и шестой склоны - это основные трассы наши и учебный склон. Совсем скоро мы уже ждем, когда будет минусовая температура на улице, чтобы оснеживать самую долгожданную для наших гостей тюбинговую трассу и две экстремальных - это трасса номер 2 и номер 4".