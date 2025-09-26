Сотрудники одной из организаций Могилевской области годами не были в отпусках

Плановые профсоюзные мониторинги выявили нарушения в некоторых организациях Могилевской области, в первую очередь они связаны с предоставлением положенных отпусков работникам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Так, в одной из организаций некоторые сотрудники по семь-восемь лет подряд не были в трудовом отпуске. "Причиной грубого и длительного игнорирования трудового законодательства стал кадровый хаос, характерный для ряда небольших частных фирм. Штатного кадровика на предприятии не было, учет велся "на удалении", и вопрос отдыха работников попросту выпал из поля зрения руководства. Ярче всего масштаб нарушений проявился в приказах на увольнение: уходящие работники получали крупные суммы за все неотгулянные за годы работы дни, - рассказал главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза леса и природопользования Дмитрий Мордачев. - Сами работники, а их на предприятии более 30 человек, об этой ситуации никому не сообщали".

Профсоюзный юрист провел переговоры с нанимателем - ситуация взята на контроль. В ближайшее время график отпусков будет приведен в соответствие с законодательством, и все работники смогут воспользоваться своим законным правом на отдых.

Еще один пример из практики правового инспектора труда касается непредоставления отпусков за ненормированный рабочий день. Поощрительный отпуск продолжительностью до шести дней предусмотрен нормой коллективного договора, но почему-то только исключительно для директора еще одного предприятия. Хотя работники организации также периодически трудятся за пределами рабочего времени, что фиксируется в соответствующих системах учета.

Как отметил Дмитрий Мордачев, такая норма является дискриминационной, поскольку предоставляет преимущества в зависимости от служебного положения, что противоречит Трудовому кодексу.

Профсоюзный юрист рекомендовал привести положения колдоговора в соответствие с законодательством и распространить данную практику предоставления отпусков и на других специалистов, которые также выходят работать сверхурочно. В итоге 40 работников получили свой дополнительный положенный отпуск.