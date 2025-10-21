Туск под градусом критики: поляки ставят "единицу" и просят на выход. И это не школьный экзамен, а реальность польской политики. По данным опроса, проведенного местным Институтом исследований общественного мнения, более половины местных жителей выступают за отставку политика с поста премьер-министра страны.

В другом опросе респондентам было предложено оценить его деятельность по шкале от 1 до 6, и самой популярной стала единица.

Недовольство граждан легко объяснить. Польша рискует стать страной, где бедность не исключение, а норма. В нищете живут около 5 млн человек. И это не просто статистика - это почти каждый седьмой житель страны. Разберем на конкретных примерах.

"Учитель" - звучит гордо, но в Польше недорого. Зарплаты польских педагогов - одни из самых низких в Европе. Ими довольны лишь 20 % наставников. Польша наравне с Литвой также оказалась в числе стран с самым тяжелым психическим состоянием медицинских работников в Европе - из-за переработок и недостаточной оплаты труда. В затруднительном положении и аграрии. Украинские поставщики расширяют географию, польские фермеры - геометрию убытков, а правительство - словарный запас оправданий.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений госуниверситета управления (Россия):

"Да, безусловные изменения в части пошлин затронут польский рынок, в целом это изменение польского законодательства выглядит таким образом, что польский рынок все больше и больше открывается украинским поставщикам. На самом деле, за последние несколько лет мы видели массовое недовольство поляков тем, что происходит, в частности, фактически демпинг украинских производителей сельхозпродукции и некоторых других видов продукции. Мы видели перекрытие дорог поляками, тракторами, фактически магистрали. Также протесты были на пунктах пропуска. И все это говорит о том, что действия польских властей идут вразрез с желанием граждан, польского бизнеса, вразрез с интересами польской экономики".

Накануне в польском Жешуве прошла масштабная демонстрация "за мир". Активисты призвали правительство противостоять иностранному влиянию и избегать углубления своего участия в украинском конфликте, предупреждая, что это может "разрушить" страну.

Гжегож Браун, депутат Европарламента от Польши:

"Боже упаси, чтобы мы снова поддались на иностранные провокации и оказались в ситуации, которая нас полностью уничтожит. Если Польша сейчас вступит в войну, она не вернется целой и невредимой".

Себастьян Питон, активист (Польша):

"Неужели Путин повысил наши цены? Нет! Передал ли Путин наше оружие Украине? Нет! Неужели Путин разрушает нашу угольную промышленность? Нет! Реализует ли Путин "зеленый курс"? Нет!".