3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
Соцучреждения Беларуси получили новые автомобили для малоподвижных граждан
Ко Дню пожилых людей в Минске вручили автомобили представителям социальных учреждений Витебской и Минской областей, туда отправятся 9 авто.
Иван Ганчиц, директор ОАО "Брестмаш":
"Данные автомобили изготовлены на базе шасси МАЗ и являются специализированным автомобилем по перевозке малоподвижной части нашего населения. Они исполнены в комплектации 9 + 2 + 1, то есть 9 пассажиров, 2 инвалида-колясочника с полной погрузкой и плюс 9 пассажиров. Автомобиль соответствует всем требованиям безопасности, комфортабельности для перевозки пассажиров".
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
"Это уникальные образцы, потому что в них предусмотрен и специальный подъемник для человека с инвалидностью. Он может на инвалидной коляске поместиться в сам автомобиль. Мы каждый год работаем над качеством технических параметров и характеристик автомобилей, которые производятся непосредственно для системы социальной защиты. Та работа, которую мы проводим с холдингом "БЕЛАВТОМАЗ", предприятием "Брестмаш", она дорогого стоит".
За последние три года социальные учреждения существенно обновили автопарки - поставлено порядка 90 автомобилей. В 2025 году нужную технику получат еще 26 организаций.