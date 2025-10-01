Соцучреждения Беларуси получили новые автомобили для малоподвижных граждан

"Данные автомобили изготовлены на базе шасси МАЗ и являются специализированным автомобилем по перевозке малоподвижной части нашего населения. Они исполнены в комплектации 9 + 2 + 1, то есть 9 пассажиров, 2 инвалида-колясочника с полной погрузкой и плюс 9 пассажиров. Автомобиль соответствует всем требованиям безопасности, комфортабельности для перевозки пассажиров".

"Это уникальные образцы, потому что в них предусмотрен и специальный подъемник для человека с инвалидностью. Он может на инвалидной коляске поместиться в сам автомобиль. Мы каждый год работаем над качеством технических параметров и характеристик автомобилей, которые производятся непосредственно для системы социальной защиты. Та работа, которую мы проводим с холдингом "БЕЛАВТОМАЗ", предприятием "Брестмаш", она дорогого стоит".