Соцучреждения Минска и областей получили 9 микроавтобусов
В преддверии Дня пожилых людей в Минске состоялось торжественное вручение автомобилей социальным учреждениям страны. Ключи от микроавтобусов вручила министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко.
Счастливыми обладателями спецтранспорта стали представители соцучреждений Витебской и Минской областей и Минска. В эти регионы отправятся 9 автомобилей.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
"Это уникальные образцы, потому что в них предусмотрены и специальный подъемник для человека с инвалидностью (он может в инвалидной коляске непосредственно поместиться в сам автомобиль), и, конечно же, отдельное крепление. Мы каждый год работаем над качеством технических параметров и характеристик автомобилей, которые производятся непосредственно для системы социальной защиты. Та работа, которую мы проводим с холдингом МАЗ, предприятием "Брестмаш", дорогого стоит".