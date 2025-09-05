Совмин Беларуси определил профессии, где обязательно знать один из государственных языков

Правительство утвердило положение о порядке оценки знаний одного из государственных языков Республики Беларусь трудящимися-иммигрантами и определило перечень рабочих профессий и должностей, где знание белорусского или русского языков является обязательным. Об этом говорится в постановлении Совета Министров № 477 от 03.09.2025, опубликованном 5 сентября на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В число рабочих профессий, где обязательно знание одного из государственных языков Беларуси, включены водитель автомобиля, официант, парикмахер, продавец, санитар, а среди должностей служащих в списке обозначены администратор, акушер, врач-специалист (всех медспециальностей), медсестра и медбрат (всех медспециальностей), помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер (также всех медицинских специальностей).

Кроме того, правительством установлены порядок и сроки проверки знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков Беларуси. Оценка знаний будет осуществляться учреждениями образования в присутствии педагогического работника, должностных лиц отдела (отделения, группы) по гражданству и миграции территориального органа внутренних дел и управления или отдела по труду, занятости и социальной защите населения по месту нахождения пункта оценки знаний. Перечень таких пунктов, количество мест для трудящихся-мигрантов определяет Министерство образования.

Нанимателю следует до 5-го и 20-го числа каждого месяца обращаться в письменном виде в пункт оценки знаний с приложением сведений о работнике. Оценка знаний осуществляется на основании договора на оказание услуг на платной основе между пунктом оценки знаний и трудящимся-иммигрантом. До 10-го и 25-го числа каждого месяца пункты оценки знаний на своих официальных сайтах предоставляют информацию о стоимости, времени проведения такого экзамена, а также информируют нанимателей об этом.

Оценка знаний проводится 15-го числа и в последний день каждого месяца при наличии обращения нанимателя. На экзамен иммигранту нужно брать документ, удостоверяющий личность, медсправку, договор на оказание услуг и чек об оплате.

Подтверждением знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков является положительная оценка, которая определяется по результатам тестирования.

С полным порядком проведения оценки знаний можно ознакомиться на сайте pravo.by.