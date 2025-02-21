Современный анализ белорусского языка: почему не исчезают диалекты и какие слова нельзя перевести

Праздник диалога и самобытности. Слова - это культурный код страны, потерять его, значит потерять часть истории.



Чтобы напомнить об этом, 21 февраля во всем мире отмечается День родного языка. Беларусь не исключение.



Почему не исчезают диалекты, как "дзеканне" сохраняется в языке, какие слова невозможно перевести без потерь (видео).