3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Спасатели Беларуси готовятся выступить на чемпионатах мира по пожарному спорту в Саудовской Аравии
Белорусские спасатели готовятся представить страну на международных состязаниях по пожарно-спасательному спорту: XX чемпионате мира среди мужчин и ХI чемпионате мира среди женщин. До них остаются две недели.
В 2025 году всех участников принимает Саудовская Аравия. При подготовке к мировому первенству была выстроена система. Она учитывает и современные методики, и индивидуальные особенности участников - все ради максимально высокого результата. Это подчеркнул глава МЧС Беларуси Вадим Синявский на встрече с тренерским штабом и спортсменами. Наши спасатели физически готовы, нужно только справиться с эмоциями и показать командную работу.
На чемпионатах мира спортсмены соревнуются в четырех дисциплинах: две индивидуальные (подъем по штурмовой лестнице и преодоление стометровой полосы с препятствиями) и две командные (пожарная эстафета и боевое развертывание). Последнее больше остальных приносит баллы в копилку сборных.
В 2025 году участвовать в чемпионате будут почти 20 стран. Беларусь в числе фаворитов гонки. В прошлом году в Китае белорусы взяли серебро, установив один мировой и два национальных рекорда. Привезли домой 9 комплектов медалей и кубки.