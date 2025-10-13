Спасатели Беларуси готовятся выступить на чемпионатах мира по пожарному спорту в Саудовской Аравии

Белорусские спасатели готовятся представить страну на международных состязаниях по пожарно-спасательному спорту: XX чемпионате мира среди мужчин и ХI чемпионате мира среди женщин. До них остаются две недели.



В 2025 году всех участников принимает Саудовская Аравия. При подготовке к мировому первенству была выстроена система. Она учитывает и современные методики, и индивидуальные особенности участников - все ради максимально высокого результата. Это подчеркнул глава МЧС Беларуси Вадим Синявский на встрече с тренерским штабом и спортсменами. Наши спасатели физически готовы, нужно только справиться с эмоциями и показать командную работу.