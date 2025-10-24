Спорт объединяет поколения: Александр Романьков провел открытый диалог с юными спортсменами

В столичной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по плаванию профсоюзов "Волна" юные спортсмены встретились с легендой мирового фехтования, многократным призером Олимпийских игр, ветераном физической культуры и спорта Александром Романьковым.

Общение с именитым спортсменом прошло в формате открытого диалога-разговора на равных. Сохранение преемственности поколений, а также воспитание характера и целеустремленности у молодых атлетов - ключевые темы, объединившие ребят и также их родителей. Встреча - начало серии подобных акций в профсоюзных спортивных школах.

"Мы должны показать все деткам, чтобы они посмотрели на медали и у них глаза загорелись", - отметил Александр Романьков.