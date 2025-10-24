3.66 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Охота на Навроцкого: Институт национальной памяти прогулял 12 млн евро
Автор:Редакция news.by
На недавно избранного диктатора польского режима Кароля Навроцкого продолжается охота. Верховная контрольная палата провела аудит расходов так называемого Института национальной памяти.
Это учреждение следит за тем, чтобы граждане не позволяли себе неправильных воззрений на национальную историю. Институт несколько лет возглавлял Навроцкий.
Контролеры не досчитались 50 млн злотых, потраченных как раз в этот период. Сумма солидная - это более 12 млн евро.
Пока Навроцкого обвиняют не в коррупции, но лишь в неэффективном расходовании средств. Учитывая, что саму палату контролирует правительство, враждебное Навроцкому, ждать уголовных претензий ему наверняка придется недолго.