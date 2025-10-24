Охота на Навроцкого: Институт национальной памяти прогулял 12 млн евро

На недавно избранного диктатора польского режима Кароля Навроцкого продолжается охота. Верховная контрольная палата провела аудит расходов так называемого Института национальной памяти.

Это учреждение следит за тем, чтобы граждане не позволяли себе неправильных воззрений на национальную историю. Институт несколько лет возглавлял Навроцкий.

Контролеры не досчитались 50 млн злотых, потраченных как раз в этот период. Сумма солидная - это более 12 млн евро.