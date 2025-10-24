3.67 BYN
Лукашенко: Люди заждались внятного плана реального возрождения Витебщины
Нужен внятный план реального возрождения Витебской области. Это заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания в Витебске, пишет БЕЛТА.
"Мы анализируем ситуацию в Витебской области. Она печальная. Она хуже, чем где-либо, и даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота: у вас 140 % рост к уровню 2024 года. Это для меня неприемлемо", - подчеркнул белорусский лидер.
"Мы не можем допустить стагнации региона и спокойно смотреть на рост негативных тенденций. Я сделаю все, чтобы заставить вас работать, отговорки не принимаются, - предупредил Президент. - Стагнации не будет. Спокойно смотреть на негатив я не смогу".
Он отметил, что по отдельным производственным направлениям отставание региона от Бреста, Гродно и Минской области становится критическим. "Но самое опасное - вы просто теряете людей!" - сказал Александр Лукашенко.
Например, по сравнению с январем - августом прошлого года - минус 3,5 тыс. занятых в экономике, за 2024 год - минус 4,2 тыс., за 2023-й - минус 8,5 тыс. "Убежден, что наш северный регион имеет все условия для ускоренного движения вперед: выгодное транзитное положение, многоотраслевой промышленный комплекс, развитая образовательная база, сильные традиции", - сказал Президент.
"Наши люди здесь заждались если не прорыва, то хотя бы внятного плана реального возрождения Витебщины. И мы это с вами обеспечим", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко напомнил, что за последние 15 лет реализованы многочисленные инициативы - чистые поля и программа "ВитАгро" Александра Косинца (возглавлял Витебский облисполком в 2008-2014 годах), Оршанский "офшор" и интеграционные объединения в агропромышленном комплексе Николая Шерстнева (возглавлял облисполком в 2014-2021 годах).
Нынешний председатель облисполкома Александр Субботин в должности уже 4 года. "Полный олимпийский цикл, выражаясь спортивным языком. Это срок более чем достаточный, чтобы показать свои управленческие таланты и обеспечить результат, - заметил глава государства. - Пришло время подвести итоги развития Витебщины, выявить системные недостатки, выработать решения, которые помогут области кардинально улучшить ситуацию в проблемных отраслях".
О положительных аспектах в области и "но" от Президента
"Конечно, я далек от мысли, что у вас плохо абсолютно все. Что я начал с плохого - по-свойски, для этого собрались, а не хвастаться друг перед другом", - сказал Президент.
Специалисты информируют главу государства, что есть и положительные аспекты. Например, текущий рост доходов населения. Однако Александр Лукашенко заметил, что это с точки зрения экономики не соотносится с падением в регионе производства. "Это что, не вопрос? У людей доходы растут, а Витебская область ниже колена…" - заметил он.
Кроме того, в числе плюсов увеличение экспорта отдельных товаров. "Это уже неплохо, но только отдельных. Экспорт для нас очень серьезная проблема сейчас", - заметил глава государства.
Обеспеченность жильем в Витебской области выше, чем по стране, - более 30 кв.м на человека. "Ну какое же достижение? Если вы плохо работаете, а жилье и зарплата у вас более-менее. Не стыковочка-с", - заметил белорусский лидер.
В нынешней пятилетке в регионе реализовано 103 именно производственных инвестпроекта стоимостью более 2 млрд белорусских рублей. Активно развиваются фармацевтика (строятся уникальные производства), выпуск электрооборудования и нефтехимия.
О примерах "разворотливости" и отсутствии устойчивости в экономике
В развитии региона есть и много отрицательных моментов и недоработок, на что обратил внимание глава государства. Так, потенциал лесного комплекса и туризма вряд ли задействован даже на 20 %. А это должен быть основной доход в области.
Александр Лукашенко отметил, что в тех же арабских странах - партнерах Беларуси есть интерес к посещению Беларуси с туристической целью, чтобы отдохнуть в лесу и на озерах. В тех же Эмиратах, привел пример глава государства, значительный доход сейчас получают не от нефти, а от туризма. И в Витебской области в этом плане есть потенциал, уверен белорусский лидер.
"Свежий пример вашей "разворотливости": если бы не интерес Омана к строительству в Беларуси второго целлюлозного комбината и выбор места размещения на Витебщине, то вы бы остались вообще единственной областью страны без крупных деревообрабатывающих производств", - сказал Президент.
Он отметил, что после "модернизации имени Косинца - Семашко" последнее предприятие ОАО "Витебскдрев" остановлено в феврале 2025 года с крупными долгами. Поставский мебельный центр тоже не сильно разворачивается. "Получается, что при такой лесистости область потеряла все собственные компетенции и стала по сути сырьевым придатком других регионов. Если стала", - констатировал глава государства.
"Эти примеры говорят о том, что устойчивости в экономике области нет. Если люди уезжают, как я говорил выше, значит, уровня зарплат и конкурентных рабочих мест недостаточно. Вы вообще не разобрались с рабочей силой, - сделал вывод Александр Лукашенко. - Вы все знаете, все умеете. Вы просто безответственные люди. Разобраться надо в каждом хозяйстве с людьми".
О господдержке и мыслях, которые надо выбросить из головы
"За последние 4 года организации области воспользовались господдержкой 1285 раз! Фактически каждый день кому-то выделялись средства из бюджета. Поэтому вы не можете обвинить, что вас кто-то не слышал или не помогал", - привел факт глава государства.
"Поэтому колоссальная ошибка думать, что к вам приехал Президент и в очередной раз все "спишет". Хочу повторить всем сидящим в зале - от директора предприятия до госчиновников: выбросьте такие мысли из головы", - предупредил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что это не его личные деньги, а деньги всего белорусского народа, которые выделялись Витебской области под конкретные обязательства и результат. "Врач из Гомеля или шахтер из Солигорска оказали вам поддержку через налоговую систему распределения бюджетных доходов. Поэтому я ничего никому не списываю. И вы этого не заслуживаете на сегодняшний день. Меня народ уполномочил спросить с вас на полную катушку. Досконально разобраться, почему вы эту поддержку бездарно разбазарили и опять пришли с протянутой рукой", - сказал Президент.
О пустых обещаниях, в которых утонула область
"Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний, впоследствии не подтвержденных делом (могу вспомнить и красных коров в "Устье", и вакцины "БелВитунифарма", и Оршанский мясоконсервный комбинат)", - перечислил глава государства.
Он привел еще ряд отрицательных фактов. Так, за пять лет объем промышленного производства сократился до 98 % при росте по стране 114 %. Просели традиционные сферы региона, включая нефтепереработку, легкую промышленность, энергетику.
"Уже просите господдержку даже знаменитому "Белвесту" ("эффективный инвестор" оставил 300 млн белорусских рублей долгов и не знает, что делать), - привел пример глава государства. - А через дорогу - "Марко". Работает. Почему к нему не обратиться: "Подскажи, что за проблема?".
Александр Лукашенко обратил внимание и на работу Оршанского льнокомбината, который и сам "барахтается с переменным успехом", а к нему в "холдинг отдали Барановичское ПХО". "В ближайшее время обязательно посмотрим, что там происходит. В этом году по стране заготовили на 25 % больше льнотресты (183,4 тыс. т, плюс 40 тыс. т к уровню 2024 года), нельзя загубить этот урожай. Это серьезный резерв экономики льнокомбината, возможность получить дополнительную валюту и чистую прибыль", - сказал Президент.
Об инициативе "Один район - один проект"
Александр Лукашенко отметил, что скоро предстоит подвести итоги инициативы "Один район - один проект". В Витебской области данная задача выполняется только в половине районов.
"С одной стороны, мы абсолютно правильно усиливаем жим за инвестпроекты в небольших районах, где каждое рабочее место становится на вес золота. А с другой - строя новый целлюлозный комбинат, можем "оголить" все близлежащие территории - село. Для вас это серьезный экзамен - удержать разумный кадровый баланс. Особенно через жилье, - сказал Александр Лукашенко. - На Витебщине возник перекос - по области в прошлом году более 40 % всех квартир (домов) с господдержкой, в том числе арендных, строится в самом городе Витебске. Как вы с такой жилищной политикой собираетесь решать проблему кадрового дефицита в других районах?"
Об агропромышленных объединениях и ситуации в сельском хозяйстве
Отдельно Президент остановился на ситуации в агропромышленном комплексе региона. Он напомнил, что по предложению руководства области на базе перерабатывающих предприятий были создали так называемые агропромышленные объединения. Для снижения финансовой нагрузки реструктуризировали долги на сумму более 2 млрд белорусских рублей. Ставилась жесткая задача: нарастить объемы производства, загрузить мощности и из полученной выручки платить по отсроченным долгам.
Однако результаты работы в АПК региона в основном имеют отрицательную тенденцию.
Выпуск продукции сельского хозяйства по сравнению с 2020 годом снизился на 5 %. В 2025 году падение продолжается (за 9 месяцев - 98,1 % в хозяйствах всех категорий).
Растениеводство просело более чем на 20 %.
В животноводстве хотя и небольшой плюс - 5 %, но неплохо приросли только в птицеводстве, и то это на фоне прежней низкой базы. По остальным видам идет падение показателей.
Например, производство (выращивание) крупного рогатого скота снизилось на 6 %, и основная причина - выбытие скота. В Витебской области падеж за январь - сентябрь 2025 года вырос на 40 %.
Александр Лукашенко также обратил внимание на низкий уровень технической обеспеченности сельхозорганизаций: 70 % парка техники эксплуатируется более 10 лет. "А если и выделяем вам, к примеру, дорогие энергонасыщенные тракторы, так Госконтроль и милиция постоянно пишут, что они неэффективно эксплуатируются (от контурности полей до наличия механизаторов и состояния машинных дворов)", - сказал глава государства.
При этом, заметил он, если "по-человечески" относиться к технике, то и срок эксплуатации 10 лет - это нормально. Глава государства предупредил, что никакой "дурницы" с тем, чтобы огулом поставлять технику, не будет.
Еще один аспект - по информации КГК, загрузка мощностей молокоперерабатывающих предприятий области в 2025 году составляет чуть больше 60 %. По мясу - меньше половины - 49 %. Отсюда хронический недостаток выручки и, как следствие, проблема дикой закредитованности по всей цепочке - от крестьянина до переработки.
"Еще раз напомню про совокупный долг области - на 1 сентября он составляет 1,6 млрд белорусских рублей (500 млн долларов в эквиваленте). Из них почти 1 млрд (950 млн) необходимо выплатить в ближайшую пятилетку. Вы потянете? При таких темпах - нет. Как до этого достукались?" - поставил вопросы глава государства.
Он потребовал доложить, почему не удалось достичь ожидаемых результатов. Более того, из 7 созданных агрообъединений сейчас работают только 6 (для недопущения банкротства ОАО "Молоко" присоединено к Полоцкому молочному комбинату).
Президент напомнил, что по долгам АПК Витебщины уже дважды на уровне главы государства принимались решения об их реструктуризации в 2016 и 2020 годах. "Теперь вы снова пришли и просите продлить выплаты аж до 2045 года. То есть никогда? - поставил вопрос белорусский лидер. - Где результаты?"
Президент обратил внимание, что имеют место вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства: "Начинаю подозревать, откровенного саботажа. Возможно, руководство облисполкома потеряло рычаги управления регионом? Или в области происходят непоправимые процессы, требующие срочного вмешательства извне, вплоть до силовых структур?"
В части села Александр Лукашенко предостерег всех от дальнейших необдуманных решений, которых в регионе "уже немало наворотили". "Теперь предлагаете создать два новых крупных холдинга по глубокой переработке мяса и молока. Господь с вами, создавайте. Это ваше дело. Но каждый год в ноябре вы будете докладывать о своем героизме. Нет героизма - я вам сказал, что будет. Вы показали на малых объединениях, как вы работаете. Так будет и на крупных", - сказал Президент.