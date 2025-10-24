3.67 BYN
Парламентская дипломатия - в Женеве завершила работу 151-я Ассамблея Межпарламентского союза
В Женеве завершила работу 151-я Ассамблея Межпарламентского союза. В ней приняли участие парламентарии из 183 стран. Беларусь озвучила свою позицию.
Белорусская делегация не только приняла участие во всех сегментах Ассамблеи, но и провела марафон двусторонних встреч. С большой трибуны Беларусь акцентировала внимание на дестабилизирующих факторах, которые масштабируют реальные вызовы и угрозы безопасности, порождают множественные гуманитарные кризисы. Особо подчеркнута миролюбивая политика белорусского государства, необходимость соблюдения принципов добрососедства, расширения равноправного и взаимоуважительного диалога. Отмечен потенциал в достижении этих целей парламентской дипломатии.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Мы призвали страны к перезагрузке архитектуры глобальной безопасности и напомнили об инициативе главы государства Александра Григорьевича Лукашенко начать глобальный диалог по вопросам мира и безопасности в духе Сан-Франциско. Проинформировали о работе, которую Беларусь ведет совместно со странами - партнерами Большой Евразии по подготовке III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Рассказали о взаимодействии с партнерами по подготовке Евразийской хартии многополярности и многообразия. В рамках Комитета по устойчивому развитию акцентировали внимание на необходимости объединения усилий и устранения существующих дисбалансов в мировой экономике".
Межпарламентский союз - авторитетная международная площадка для диалога и сотрудничества. Традиционно интерес к Беларуси высок. Страна показывает отличные результаты по достижению Целей устойчивого развития. Беларусь находится на 32-й строчке среди 167 государств.