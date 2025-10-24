Лукашенко подчеркнул актуальность сохранения и развития сельской местности

"Вы, наверное, заметили, и не только вы, но и наши враги, противники, что я очень часто бываю в последнее время на селе. Если кто-то думает, что это связано с производством, агропромышленным комплексом, нашими колхозами, совхозами, фермерскими хозяйствами, тот прав только наполовину. Меня производство сельхозпродукции не так волнует, как в середине 90-х. Самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам. Как и раньше, моя цель - очень хотел бы надеяться, что и ваша, - спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни - не будет государства. Мы будем обречены", - сказал глава государства.