Лукашенко подчеркнул актуальность сохранения и развития сельской местности
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает актуальность сохранить и развивать сельские территории и производство. Об этом он заявил на совещании в Витебске, сообщает БЕЛТА.
"Вы, наверное, заметили, и не только вы, но и наши враги, противники, что я очень часто бываю в последнее время на селе. Если кто-то думает, что это связано с производством, агропромышленным комплексом, нашими колхозами, совхозами, фермерскими хозяйствами, тот прав только наполовину. Меня производство сельхозпродукции не так волнует, как в середине 90-х. Самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам. Как и раньше, моя цель - очень хотел бы надеяться, что и ваша, - спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни - не будет государства. Мы будем обречены", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко напомнил, что за последние 15 лет реализованы многочисленные инициативы - чистые поля и программа "ВитАгро" Александра Косинца (возглавлял Витебский облисполком в 2008-2014 годах), Оршанский "офшор" и интеграционные объединения в агропромышленном комплексе Николая Шерстнева (возглавлял облисполком в 2014-2021 годах).
Нынешний председатель облисполкома Александр Субботин в должности уже 4 года.
"Полный олимпийский цикл, выражаясь спортивным языком. Это срок более чем достаточный, чтобы показать свои управленческие таланты и обеспечить результат. Пришло время подвести итоги развития Витебщины, выявить системные недостатки, выработать решения, которые помогут области кардинально улучшить ситуацию в проблемных отраслях", - заметил глава государства.