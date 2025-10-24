Лукашенко: Нельзя работу в животноводстве превращать в криминальную деятельность

На совещании в Витебске, посвященном проблеме падежа крупного рогатого скота, Александр Лукашенко заявил, что работа в животноводстве не должна становиться преступной деятельностью, а за просчеты с виновных необходимо спросить максимально строго, сообщает БЕЛТА .

"Самое главное - нельзя работу в животноводстве превращать в криминальную деятельность. За ошибки должен быть строжайший персональный спрос. Пока, как бы меня ни пытались убедить в обратном, вижу, что негативную тенденцию вы не переломили. Главное, у вас нет элементарного - дисциплины", - подчеркнул белорусский лидер.