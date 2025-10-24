3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Лукашенко: Нельзя работу в животноводстве превращать в криминальную деятельность
Автор:Редакция news.by
Лукашенко: Нельзя работу в животноводстве превращать в криминальную деятельностьnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfc6645-110c-4d08-9fa8-0d6b41edf220/conversions/56aa5762-7ec5-43f7-bda0-46fcbd7a2489-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfc6645-110c-4d08-9fa8-0d6b41edf220/conversions/56aa5762-7ec5-43f7-bda0-46fcbd7a2489-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfc6645-110c-4d08-9fa8-0d6b41edf220/conversions/56aa5762-7ec5-43f7-bda0-46fcbd7a2489-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adfc6645-110c-4d08-9fa8-0d6b41edf220/conversions/56aa5762-7ec5-43f7-bda0-46fcbd7a2489-xl-___webp_1920.webp 1920w
На совещании в Витебске, посвященном проблеме падежа крупного рогатого скота, Александр Лукашенко заявил, что работа в животноводстве не должна становиться преступной деятельностью, а за просчеты с виновных необходимо спросить максимально строго, сообщает БЕЛТА.
"Самое главное - нельзя работу в животноводстве превращать в криминальную деятельность. За ошибки должен быть строжайший персональный спрос. Пока, как бы меня ни пытались убедить в обратном, вижу, что негативную тенденцию вы не переломили. Главное, у вас нет элементарного - дисциплины", - подчеркнул белорусский лидер.