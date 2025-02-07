Спортивные состязания, концерты, научные конференции - как Лицей БГУ отметил свое 35-летие

Лицей Белорусского госуниверситета отмечает 35 лет со дня основания. В унисон и масштаб празднования. Всю неделю лицейская жизнь насыщена различными тематическими мероприятиями: спортивные состязания, концерт-мюзикл и, конечно, научные конференции. В этих стенах ежедневно кипит уникальная образовательная среда.

Татьяна Мамчиц, директор Лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ:

"Мы осуществляем профильную подготовку по 12 направлениям, в самом начале было всего 4 направления. Время не стоит на месте, поэтому такие прогрессивные учреждения образования должны адаптивно и быстро реагировать на запросы времени. Поэтому у нас появились мультипрофили. Мы счастливы, что наши дети поступают в БГУ".

Всегда идти за сердцем и тогда все получится. Этой истине вместе с математическими формулами Анастасия Зенькович научила уже не одно поколение лицеистов. Сегодня наставник с более чем 20-летним стажем в числе тех 30 педагогов, кому говорят спасибо за добросовестный многолетний труд.

Анастасия Зенькович, преподаватель математики Лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ:

"Конечно, я всегда чему-то учусь у своих учеников, причем как в личностных качествах, так и в профессиональной деятельности. Я очень рада, когда они мне показывают какие-то интересные фишки математические, а если я их использую в дальнейшем, то всегда говорю, что об этом мне рассказали ученики. Для меня ценны именно партнерские отношения между учителем и учеником".

За всю историю лицеисты завоевали около 2 тыс. республиканских дипломов и более 250 медалей международных олимпиад, результат - в этом году более 70 % ребят поступили в БГУ. Это главные факторы, почему сегодня здесь хотят учиться белорусские школьники.