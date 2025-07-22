3.73 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Спустя 70 лет сыну ветерана ВОВ вернули утерянный орден Красной Звезды
Орден Красной Звезды за личное мужество и отвагу в боях был вручен уроженцу Новогрудского района во время Второй мировой. Но награда пропала. И вот в конце 2024 года орден нашли. Поиск родственников стал поистине всебелорусской акцией.
Орден Красной Звезды. Под номером 2 673 416. За всю историю награду получили более 3 млн 875 тысяч человек. Вручалась за личное мужество и отвагу в боях. Эта "Звезда" без рубиново-красной эмали. Десятилетия она находилась в земле.
Почти детективная история
В конце 2024 года в поле возле деревни Куписк Новогрудского района был найден орден Красной Звезды. По номеру установили, что награда в 1945 году была вручена местному жителю. В начале 1950-х орден пропал. Дети ветерана были уверены, что во время пожара "Красная Звезда" хранилась в доме со всеми документами.
Дом сгорел дотла. Не осталось ничего - ни вещей, ни документов. Орденские книжки также были в доме.
Орденом Красной Звезды награждали и тех, кто был на передовой - саперов, которые с риском для собственной жизни спасали жизни других людей. Эта "Звезда" как раз и была вручена рядовому саперу Игнату Кохану.
Благодаря тому, что награда номерная, удалось установить имя человека, который получил орден Красной Звезды. И началась почти детективная история по поиску родственников героя. Вышли на двоих сыновей. Один живет в Санкт-Петербурге, второй - в Москве.
Реликвия вернулась в семью
Орден Красной Звезды вручили младшему сыну, рожденному уже после войны. Он приехал в родительский дом, который построил отец. После войны герой Великой Отечественной Игнат Кохан вернулся в родную деревню, организовывал колхоз и поднимал сельское хозяйство.
Реликвия, которая передается из поколения в поколение, через 70 лет вернулась в семью. После возвращения "Красной Звезды" появилась надежда на то, что и медаль "За отвагу" также найдется.