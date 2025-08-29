3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Стала известна дата областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2025" в Заславле
Обновление жилищного фонда и дорог, развитие социальной инфраструктуры и сохранение культурного наследия: Заславль готовится к главному агрофестивалю "Дожинки-2025". Результаты работы по благоустройству города оценили участники выездного штаба во главе с губернатором центрального региона.
На карте Заславля появился молодежный парк с мультиспортивной и скейт-площадками. Во время "Дожинок" здесь разместится одна из четырех сцен и щедрая ярмарка. Финальные аккорды и в возведении музея под открытым небом. За витринами шести экспозиций - "Заславль в эпохах".
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "В городе проделана большая работа: отремонтированы жилой фонд, дворовые и придомовые территории, улицы, тротуары, а также здания организаций и учреждений. В ближайшее время будут введены новые объекты, например, клуб юного патриота, где сотрудники МЧС и МВД будут обучать основам безопасности жизнедеятельности. Кроме того, появится лесная экологическая тропа. В рамках праздника мы планируем провести ярмарку народных ремесел, а также организовать фестивали духовной музыки и исторических реконструкций. На четырех городских сценах выступят как любительские коллективы, так и профессиональные артисты".
Стала известна и дата областного фестиваля-ярмарки - "Дожинки" приглашают на праздник 20 сентября. В этом году колыбели культурного наследия Беларуси - 1040 лет.
Один из подарков городу - открытый археологами подземный тоннель во время раскопок ворот на территории древнего замка.