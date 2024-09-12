Стали известны даты и мероприятия новогодних благотворительных акций "Наши дети" и "От всей души"

Определены даты и мероприятия новогодних благотворительных акций "Наши дети" и "От всей души".

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 октября 2024 года №747, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Акция "Наши дети" пройдет с 16 декабря 2024 года по 15 января 2025-го, "От всей души" - с 26 декабря по 15 января 2025-го.

Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые растят детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детские больницы, государственные учреждения, которые осуществляют стационарное социальное обслуживание, отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания, больницы сестринского ухода и хосписы. Они поздравят детей и пожилых граждан с Новым годом, Рождеством Христовым и вручат подарки, окажут помощь в решении существующих проблем. К благотворительным акциям рекомендовано также присоединиться общественным объединениям и другим организациям.

Во время акции "Наши дети", помимо прочего, планируются благотворительный детский новогодний праздник во Дворце Республики, республиканский новогодний бал и представления с вручением подарков во Дворце Независимости. Участниками этой акции станут учащиеся кадетских училищ и специализированных лицеев, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, учащиеся с успехами в общественной работе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.

Что касается акции "От всей души", то ее участниками определены ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, долгожители, одинокие пожилые люди, пожилые граждане и инвалиды, которые находятся в учреждениях социального обслуживания, больницах сестринского ухода, хосписах.

Витебскому облисполкому и Министерству образования 16 декабря поручено провести торжественное открытие акции "Наши дети" в Витебске с участием детей, а Министерству культуры и Министерству труда и социальной защиты - торжественное мероприятие "Поздравляем от всей души" в рамках акции "От всей души" с участием пожилых граждан 3 января 2025 года.