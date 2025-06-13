Стало известно, где в Беларуси введены запрет и ограничения на купание

Несмотря на дождливую и прохладную погоду на этой неделе, санитарно-эпидемиологическая служба продолжает систематический контроль качества воды в местах массового отдыха у воды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За неделю исследовано 857 проб воды по всей стране, и только две пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Сейчас ограничения на купание действуют в Жлобине - на пляже у Центра олимпийского резерва и пляже в парке "Приднепровский", в Дубровно - в зоне отдыха на Днепре у Правобереговой улицы.