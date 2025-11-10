3.68 BYN
Стариков назвал две причины, почему растет преступность в ЕС
На сегодняшний день для всего Европейского союза характерна тенденция - рост криминальных преступлений. В чем причина, в программе "Актуальное интервью" пояснил главный редактор информационного агентства BALTNEWS Андрей Стариков.
Первой причиной он назвал экономику. "Европейский союз беднеет, люди теряют рабочие места. В первую очередь страдают наиболее уязвимые части общества, это зачастую мигранты. Как раз вторая причина - это те миграционные потоки, которые ЕС не контролировал, не абсорбировал, не интегрировал, не включал этих людей в общество, поэтому они всегда находились на периферии, не жили жизнью государства и страны. Они жили в своей параллельной реальности со своими квазигосударственными псевдоинститутами, где свои суды, свои авторитеты, свои законы, свои правила, которые иногда не только не соотносятся с законами стран приема, но и находятся в конфликте с ними", - отметил он. По словам эксперта, это можно наблюдать по локациям, где живут по шариатским нормам, а иногда откровенно криминальным.
Европейский союз беднеет потому, что занимается противодействием России, а не решением собственных проблем, не своей экономикой, которая работает против кооперации, наращивания торговли, получения конкурентных дешевых энергоносителей, а делает все наоборот, считает Андрей Стариков.
Актуальное интервью | Андрей Стариков
Европа на грани: кризис миграции, рост преступности и столкновение национализмов Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства BALTNEWS, анализирует причины обострения внутренней нестабильности в Евросоюзе - от провалов миграционной политики до социального расслоения и конфликта национальных идентичностей - Почему Европа перестала справляться с миграционными потоками? - Как украинская миграция меняет польскую политику и общество? - И к чему приведет столкновение польского и украинского национализмов?
Вдобавок дает о себе знать такая хроническая уже болезнь Европейского союза, как его миграционная политика. "Плавильным котлом он не стал. Интегрировать получается плохо все эти миграционные потоки, плюс сегодня к этому создалась критическая масса украинской миграции", - констатировал он.
"Две эти причины создают сегодняшнюю картину и с качеством жизни ЕС, как следствие с преступностью и неспокойствием жителей европейских городов", - резюмировал главный редактор информационного агентства BALTNEWS.