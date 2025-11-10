Стариков назвал две причины, почему растет преступность в ЕС

Первой причиной он назвал экономику. "Европейский союз беднеет, люди теряют рабочие места. В первую очередь страдают наиболее уязвимые части общества, это зачастую мигранты. Как раз вторая причина - это те миграционные потоки, которые ЕС не контролировал, не абсорбировал, не интегрировал, не включал этих людей в общество, поэтому они всегда находились на периферии, не жили жизнью государства и страны. Они жили в своей параллельной реальности со своими квазигосударственными псевдоинститутами, где свои суды, свои авторитеты, свои законы, свои правила, которые иногда не только не соотносятся с законами стран приема, но и находятся в конфликте с ними", - отметил он. По словам эксперта, это можно наблюдать по локациям, где живут по шариатским нормам, а иногда откровенно криминальным.