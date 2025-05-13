Беларусь не делит детей на своих и чужих, а семья - была и есть фундамент нашего государства и опора развития страны. Не даром вопросы социальной политики всегда на особом контроле Президента.

Семья - это и про безопасность государства, и про ее суверенитет. О традиционных семейных ценностях говорили сегодня в Минске на полях международного форума в Национальной библиотеке. Особенно актуальная тема, не только в преддверии Дня семьи, но, главное, с развитием технологий, а конкретно, интернета. Сегодня нужны и важны точные, выверенные решения, которые защищают наши семьи и наших детей.

Стратегию семейного и демографического благополучия выстраивали участники международного форума - священнослужители и люди, чья работа неразрывно связана с семейной и молодежной политикой нашего государства. Укрепление института брака, повышение рождаемости, развитие условий для роста и благосостояния семьи - эти темы в числе тех, на которые делали акцент. Среди глобальных задач - консолидация усилий государства, Белорусской православной церкви и общества.

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Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Мы стараемся, прежде всего, чтобы духовные подходы, духовный взгляд на семью, он возрождался в нашем обществе. Вот эти понимания, что один раз и на всю жизнь создается семья, брак - это Божье благословение. И при этом нужно самим молодым людям, вступающим в брак, также соблюдать определенные законы духовной жизни. Тогда будет результат. И нужно каждому работать над собой".

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Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы планируем разрабатывать меры, которые позволят женщинам более эффективно совмещать учебу, профессиональную деятельность, карьеру с выполнением материнской функции. Именно ответственное отношение к будущим поколениям, к детям, к внукам - это признак зрелости как отдельного человека, так и общества и государства в целом. И я очень рад, что в нашей стране сохранена традиция трепетного отношения к семье, заботы о многодетных семьях, о семьях вообще воспитывающих детей, поддержка материнства и детства. И это является как традицией нашего государства, так и основой государственной политики. И я уверен, что так будет всегда".

По итогам форума разработают демографическую государственную программу на ближайшую пятилетку. Задачи предельно понятны. Держим курс на счастливое будущее белорусов.

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Анна Кузнецова, зампредседателя Госдумы Федерального Собрания России:

"Тема стратегическая. Более того, эта тема касается напрямую безопасности нашего государства. В войне с фашизмом мы победили. Наши народы выстояли. Теперь открыт другой фронт, демографический. И сегодня здесь мы плечом к плечу должны найти правильные и точные решения, которые приведут к победе и нас, и наших детей. И самое ключевое, что звучало сегодня, я хочу это подчеркнуть, поддержка семьи должна исходить из рождения следующего ребенка. Родился ребенок - укрепилась поддержка семьи. И так с каждым последующим ребенком".

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Сегодня у нас 123 тыс. многодетных семей. Если мы оглядываемся назад, в 2019 году было их 106. То есть те меры поддержки адресной для многодетности, они работают, они позволяют нам удерживать уровень многодетных семей на определенном уровне. Что касается развития семейной поддержки, то сегодня много мы об этом говорили. Мы понимаем, у нас в Российской Федерации схожие вызовы. Это отложенное вступление в брак, это увеличение возраста рождения первого ребенка. И на эти все вызовы, конечно же, нужно действительно смотреть с точки зрения создания условий для того, чтобы наши молодые люди более смело рассматривали вопрос материнства, отцовства".

Стратегия семейного благополучия

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На этой неделе наша страна отметит День семьи. К празднику в Беларуси уже дали старт республиканской акции, и она охватила все регионы. Так, в школах и вузах проходят уроки о семейных ценностях, молодежные форумы о современной семье. Учреждения здравоохранения организовали консультации по репродуктивному здоровью. Особое внимание - поддержке многодетных и семей с детьми-инвалидами. Для них - бесплатные юридические консультации и благотворительные мероприятия.