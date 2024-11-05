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Студотрядовское движение набирает обороты - в каких проектах сейчас участвует молодежь
XXI век. Мы набираем обороты и уверенно делаем шаги в не менее прогрессивное будущее. Бывало и такое, что белорусскую молодежь отделяли от дома более 8 тыс. км и несколько часовых поясов. Тогда трудились на космодроме.
Отдавали дань прошлому, когда реконструировали и облагораживали святыни нашей земли, мемориальные комплексы "Хатынь" и Курган Славы. А каждая минута настоящего была на вес золота во время Всебелорусской молодежной стройки. Речь об Атомной электростанции.
Неизменно одно - желание и умение сохранить лучшие традиции. Расскажем о тех, чьи маршруты разбросаны как минимум по всей Беларуси. Они ударно работают, классно отдыхают и строят наше общее будущее.
Целину наши осваивали десятилетиями. Их маршруты были разбросаны по всему Советскому Союзу - Петропавловск-Камчатский, Западная Сибирь и Якутия. Где их только не было. Строили "Гагарин", работали в "Орленке" и "Артеке". Навсегда вписана в историю студотрядовского движения и Всесоюзная молодежная стройка в знаменитой Рудобелке. Общими усилиями создавали Байкало-Амурскую магистраль. Да, это та самая стройка века, особая страница трудовой летописи студентов.
Новое дыхание студотрядовская жизнь получила в 2005 году благодаря главе нашего государства. Годом ранее была первая молодежная стройка.
Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:
"В 2004 году нам поручили реконструкцию Хатыни и Кургана Славы. Это было очень знаково, памятно, работы происходили весной, выезжали ребята каждые выходные, трудились все самоотверженно. Был отряд из Бреста, который на Хатыни жил, работал несколько месяцев, но именно в тот год на этой стройке отработало более 1 тыс. человек, за что мы получили благодарность главы государства. И на следующий год нам доверили уже реконструкцию Августовского канала".
В 2024 году около 55 тыс. молодых белорусов приобретали профессиональные навыки и первый рабочий опыт почти в 4 тыс. студенческих отрядов. А это на 5 тыс. больше, чем в 2023. Наиболее востребованные сферы - сельскохозяйственная, педагогическая, производственная и, конечно, строительная.
"Мы специально обучились на монтеров путей по третьему разряду и уже там, на практике, освоили эту профессию. Потому что студенческие отряды - это наше лучшее время. То есть мы можем проявить себя, зарекомендовать, получить наш первый рабочий опыт, который нам пригодится на протяжении всей жизни", - уверен командир строительного студенческого отряда "Ритм 2.0" Максим Ражанец.
"Мы работали на трудовом проекте "Люди дела" в Краснодарском крае. Работали монтерами путей, специально проходили обучение в нашем вузе. За все время работы на проекте, 45 дней, мы заработали 4,5 тыс. белорусских рублей. И это с учетом того, что проживание и питание было за счет организации", - рассказал командир студенческого строительного отряда "Титан" Александр Фирсов.
Работает молодежь и на таких промышленных гигантах, как Атлант, МТЗ и МАЗ. На последнем только в 2024 году рабочий опыт в 47 сервисных, педагогических и производственных отрядах получили более 900 ребят. Некоторые трудятся до сих пор.
Павел Гачко из Ляховичского района Брестской области неплохо разбирается в технической эксплуатации автомобилей. Специальность обязывает.
"Идея поехать в этот ряд появилась спонтанно. Просто решили с одногруппниками поехать, так сказать, немножко подзаработать, ну и также немножко помочь государству. Нелегкая работа, это всем понятно. Здесь надо иметь свой характер, чтобы на первых днях не сдаться", - отметил командир студенческого производственного отряда "Вега 2.0" Павел Гачко.
В цехах и на конвейерах МАЗа белорусская молодежь круглогодично познает тонкости производства автобусов, прицепов и грузовиков. В этом году к проекту "Автозаводец" впервые присоединились ребята из Казани.
Беларусь - первая страна на постсоветском пространстве, в которой студотрядовское движение получило законодательную поддержку. Глава государства неоднократно обращал внимание, что в студотрядах формируются будущие управленцы, руководители предприятий и организаций. В следующем трудовом семестре наша молодежь вновь примет участие в исторической стройке на Байкало-Амурской магистрали и на железных дорогах Якутии. Планируется запуск реализации новых трудовых проектов.
Подробнее о белорусских студотрядах смотрите в специальном репортаже "Студотрядовское движение. Достижения молодежи".
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