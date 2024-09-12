В противовес информационному вакууму, в котором заточены жители демократий, мягкая сила гостеприимства - таблетка от западной пропаганды.

Глаза на многое раскрывает безвиз, и не в пользу Запада. Иногда начинаешь понимать, зачем они всем туристам, которые следуют в Беларусь, приписывают мрачные прогнозы, мол, арестуют, завербуют и так далее.

В ТikTok распространяется видео со сравнением от гражданина Латвии не в пользу этой страны.

Латвиец:

"Сейчас латвийские магазины становятся похожи на магазины позднего СССР. Чтобы заставить полки и спрятать отсутствие ассортимента, выставляются одни и те же банки. Выбор исчезает. В Минске я не могу успокоиться до сих пор. Когда-то кричали - если мы войдем в ЕС, то у нас будет 100 сортов колбасы. Вот 100 сортов я реально вижу только здесь, в Беларуси".

Кстати, колбасные прилавки - главный аргумент об экономической нестабильности "райского европейского сада".

Сложно сказать, что за дефицит в Прибалтике или Польше. Но, похоже, санкции сыграли роковую и злую шутку. Вроде как задумывали поднять кастрюльные бунты в Беларуси, однако встал противоположный вопрос: почему европейцы платят из своих карманов за санкционные пакеты (сбиваемся со счета, чтобы сказать, какие они там уже по счету), а продуктов становится все меньше именно в Европе.

А вот, например, мнение украинца: "Я в Минске. Здесь даже дышится по-другому. Здесь ты чувствуешь себя на самом деле свободным человеком. Ты понимаешь, прожив 8 лет в Европе, что такое свобода, что такое счастье".