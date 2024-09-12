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Свобода и наличие ассортимента в магазинах - что еще удивляет иностранцев в Беларуси
В противовес информационному вакууму, в котором заточены жители демократий, мягкая сила гостеприимства - таблетка от западной пропаганды.
Глаза на многое раскрывает безвиз, и не в пользу Запада. Иногда начинаешь понимать, зачем они всем туристам, которые следуют в Беларусь, приписывают мрачные прогнозы, мол, арестуют, завербуют и так далее.
В ТikTok распространяется видео со сравнением от гражданина Латвии не в пользу этой страны.
Латвиец:
"Сейчас латвийские магазины становятся похожи на магазины позднего СССР. Чтобы заставить полки и спрятать отсутствие ассортимента, выставляются одни и те же банки. Выбор исчезает. В Минске я не могу успокоиться до сих пор. Когда-то кричали - если мы войдем в ЕС, то у нас будет 100 сортов колбасы. Вот 100 сортов я реально вижу только здесь, в Беларуси".
Кстати, колбасные прилавки - главный аргумент об экономической нестабильности "райского европейского сада".
Сложно сказать, что за дефицит в Прибалтике или Польше. Но, похоже, санкции сыграли роковую и злую шутку. Вроде как задумывали поднять кастрюльные бунты в Беларуси, однако встал противоположный вопрос: почему европейцы платят из своих карманов за санкционные пакеты (сбиваемся со счета, чтобы сказать, какие они там уже по счету), а продуктов становится все меньше именно в Европе.
А вот, например, мнение украинца: "Я в Минске. Здесь даже дышится по-другому. Здесь ты чувствуешь себя на самом деле свободным человеком. Ты понимаешь, прожив 8 лет в Европе, что такое свобода, что такое счастье".
В Литве людей, выезжающих в Беларусь, провожает информационная табличка: "Не ездите в Беларусь, вы можете не вернуться!". И с этим сложно не согласиться, ведь возвращаются не все, и если возвращаются, то порой только за вещами.
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