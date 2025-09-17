Свое тепло иерей Василий Краев дарит Богу, людям и Беларуси, которая радушно его приняла

Нашу открытость, гостеприимность и единство ценят многие и сознательно выбирают Беларусь второй родиной, с гордостью становятся новыми гражданами Синеокой.

Герой нашего сюжета - уже как раз гражданин Беларуси - поселился в агрогородке Оношки Несвижского района и называет это место своей душой и сердцем.

Для Василия Краева за 35 лет Беларусь стала вторым домом. От родного города Луза в Кировской области сегодня отделяют почти 2 тыс. км. А задержала в Беларуси на долгих 35 лет любовь. Супруги не стало несколько лет назад. А свое тепло иерей Василий Краев дарит Богу, людям, двум дочерям и стране, которая в свое время так радушно его приняла.

В прошлом Василий Краев - моряк дальнего плавания, который видел десятки стран и континентов. Сейчас - настоятель трех православных приходов в Несвижском районе. Здесь его сердце и душа. Да и чужим себя не чувствовал никогда. Отдельное внимание отец Василий в последнее время уделяет патриотическому воспитанию молодежи.