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Татищев: Мигранты пытаются вернуться в страны с наиболее высоким уровнем дохода
Никита Татищев, аналитик Белорусского института стратегических исследований, в студии "Первого информационного" оценил, какая модель работы с мигрантами в ЕС сработает лучше всего в перспективе ближайших 5 лет.
"Евросоюз разрабатывает свою общую модель антикризисного реагирования, которой должны придерживаться все страны при возникновении какого-то форс-мажора или при обострении ситуации. Но совершенно не факт, что страны будут реагировать по этой модели, потому что есть пример Великобритании и Франции, которые работают в связке между собой. Или модель Германии с мобильными патрулями. Или модель Польши, которая строит заборы, - отметил Никита Татищев. - То есть это различные модели, которые преследуют в общем-то в некоторых случаях даже цель заработать. Потому что любое инженерное строительство - это всегда деньги, это всегда коррупция, откаты и т. д".
Европа стремится сделать какую-то общую унифицированную модель, когда есть единые общие правила, которые все соблюдают, отметил аналитик.
Однако, по его словам, с мигрантами это не работает. Во-первых, потому что мигранты прибывают разными путями. Во-вторых, потому что мигранты разные и у стран разная заинтересованность. "Тема, например, вторичной миграции, конечно, больная для тех стран, в которые приходят мигранты, в частности, из Германии. И она больная и для Германии, потому что все пытаются, наоборот, вернуться. Мигранты пытаются вернуться обратно в страны с наиболее высоким уровнем дохода", - констатировал Никита Татищев.