Татищев: Мигранты пытаются вернуться в страны с наиболее высоким уровнем дохода

Никита Татищев, аналитик Белорусского института стратегических исследований, в студии "Первого информационного" оценил, какая модель работы с мигрантами в ЕС сработает лучше всего в перспективе ближайших 5 лет.

"Евросоюз разрабатывает свою общую модель антикризисного реагирования, которой должны придерживаться все страны при возникновении какого-то форс-мажора или при обострении ситуации. Но совершенно не факт, что страны будут реагировать по этой модели, потому что есть пример Великобритании и Франции, которые работают в связке между собой. Или модель Германии с мобильными патрулями. Или модель Польши, которая строит заборы, - отметил Никита Татищев. - То есть это различные модели, которые преследуют в общем-то в некоторых случаях даже цель заработать. Потому что любое инженерное строительство - это всегда деньги, это всегда коррупция, откаты и т. д".

Европа стремится сделать какую-то общую унифицированную модель, когда есть единые общие правила, которые все соблюдают, отметил аналитик.