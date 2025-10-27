Тиханский: Евразийская безопасность имеет ключевое значение для стабильности в мире

28 октября Минск снова станет центром евразийской безопасности. Более 30 экспертов, представителей международных организаций, работающих на евразийском пространстве и глав внешнеполитических ведомств Евразии, других уважаемых руководителей и представителей различных институтов, соберутся в Беларуси, чтобы обсудить, куда двигаться миру и будет ли он в принципе.

Минску есть что предложить, и это уже доказала I, II Минская Международная конференция по евразийской безопасности. В чем ее особенное значение, рассказал в "Актуальном интервью" военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский.

Эксперт считает, что особенностью является то, что Евразийская хартия многополярности и многообразия в XXI веке, работа над которой была провозглашена на первой конференции, продолжится и на третьей. То есть Минская площадка становится постоянной открытой дискуссионной платформой для обсуждения вопросов евразийской безопасности.

Александр Тиханский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4183e56-e107-49cd-aec1-eff4229533ff/conversions/34da2163-c1c2-4783-a847-eb2523656a2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4183e56-e107-49cd-aec1-eff4229533ff/conversions/34da2163-c1c2-4783-a847-eb2523656a2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4183e56-e107-49cd-aec1-eff4229533ff/conversions/34da2163-c1c2-4783-a847-eb2523656a2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4183e56-e107-49cd-aec1-eff4229533ff/conversions/34da2163-c1c2-4783-a847-eb2523656a2d-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Тиханский

"На сегодняшний день таких площадок мало, и минская платформа имеет большое значение хотя бы для выработки и определения перспектив. Представители более 30 государств будут присутствовать на третьей конференции. Они обсудят достаточно много вопросов, которые будут касаться реформирования международных организаций, введение новых форм, методов нейтрализации или минимизации военно-политических конфликтов", - отметил Александр Тиханский.

Военно-политический аналитик подчеркнул, что основной документ, который будет отрабатываться и далее пойдет в работу, - Евразийская хартия многополярности и многообразия в XXI веке. Ведь именно она является геостратегическим документом, который рассчитан не на сегодня, не на завтра и даже не на послезавтра.

Евразийская безопасность имеет ключевое значение для мировой безопасности.