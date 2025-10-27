3.67 BYN
Тиханский: Евразийская безопасность имеет ключевое значение для стабильности в мире
28 октября Минск снова станет центром евразийской безопасности. Более 30 экспертов, представителей международных организаций, работающих на евразийском пространстве и глав внешнеполитических ведомств Евразии, других уважаемых руководителей и представителей различных институтов, соберутся в Беларуси, чтобы обсудить, куда двигаться миру и будет ли он в принципе.
Минску есть что предложить, и это уже доказала I, II Минская Международная конференция по евразийской безопасности. В чем ее особенное значение, рассказал в "Актуальном интервью" военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский.
Эксперт считает, что особенностью является то, что Евразийская хартия многополярности и многообразия в XXI веке, работа над которой была провозглашена на первой конференции, продолжится и на третьей. То есть Минская площадка становится постоянной открытой дискуссионной платформой для обсуждения вопросов евразийской безопасности.
"На сегодняшний день таких площадок мало, и минская платформа имеет большое значение хотя бы для выработки и определения перспектив. Представители более 30 государств будут присутствовать на третьей конференции. Они обсудят достаточно много вопросов, которые будут касаться реформирования международных организаций, введение новых форм, методов нейтрализации или минимизации военно-политических конфликтов", - отметил Александр Тиханский.
Военно-политический аналитик подчеркнул, что основной документ, который будет отрабатываться и далее пойдет в работу, - Евразийская хартия многополярности и многообразия в XXI веке. Ведь именно она является геостратегическим документом, который рассчитан не на сегодня, не на завтра и даже не на послезавтра.
Евразийская безопасность имеет ключевое значение для мировой безопасности.
"Давайте даже вспомним конфликты, где они в основном локализованы. На евразийском континенте. Что-то есть в Африке, в Южной Америке, Австралии вообще практически ничего. Поэтому перспективы в мировой геополитической повестке евразийского континента на сегодняшний день остаются основными", - заявил Александр Тиханский.